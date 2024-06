L’evento estivo animerà il centro storico di Imola con mercatini, shopping, spettacoli, cultura e tanto divertimento!

Il primo appuntamento sarà quest’anno il 19 giugno, quando dalle 20.30 le vie e le piazze del centro storico di Imola si animeranno di negozi aperti, mercatini, mostre, musica, giochi, eventi, animazioni…per far vivere ai cittadini e ai tanti visitatori l’inconfondibile atmosfera di Imola di mercoledì, l’iniziativa organizzata da Confcommercio Ascom Imola con il sostegno di tanti organismi pubblici e partner privati.

Quest’anno sarà data importanza al tema dell’inclusione afferma il Direttore Generale di Confcommercio Ascom Imola Andrea Martelli, quindi “Imola di mercoledì” diventerà Un mondo a colori.

Le 4 serate saranno così suddivise:

19/06 Americhe e Antartide – Magenta e azzurro

26/06 Africa e Oceania – Turchese e arancione

03/07 Asia e Europa – Menta e rosa

10/07 Iomla e la Romagna – Lavanda e giallo

L’evento vede la partecipazione attiva di tantissime realtà commerciali che ogni sera proporranno eventi, spettacoli, degustazioni e dimostrazioni per offrire ai loro ospiti un’occasione per incontrarsi, conoscersi, fare acquisti e ricevere il gadget della manifestazione con l’iniziativa “Shopping by night” presso l’infopoint dell’evento!

Shopping

Tra i tanti eventi ed esibizioni che si alterneranno nel corso delle serate e animeranno le piazze e le vie della città, l’appuntamento fisso sarà invece ogni sera con le attività economiche del centro storico nonché con i numerosi espositori quali artigiani, creativi, produttori eno-gastronomici… Imola di Mercoledì si offrirà come occasione ideale per fare shopping, approfittando dell’apertura dei tanti negozi del centro che prolungheranno l’orario di apertura fino a tarda serata (23.30). Le attività incontreranno i consumatori ancheuscendo in strada, promuovendo i loro prodotti e offrendo ai visitatori, nelle diverse parti della città, prodotti e atmosfere originali e suggestive.

Novità shopping by night: in omaggio la T-shirt “Un mondo a colori”

Tutti i visitatori che approfitteranno dell’apertura serale delle attività commerciali per fare acquisti nei negozi del centro storico potranno ricevere l’iconica t-shirt “Un mondo a colori!

Gli acquirenti presentando all’Infopoint dell’evento (Piazza Caduti) 2 scontrini della serata comprovanti gli acquisti effettuati in 2 diverse attività commerciali nella serata stessa… riceveranno immediatamente un gadget dell’evento! (La somma degli scontrini minima dev’essere di almeno 30 euro).

Iniziative culturali

Inoltre tutti i mercoledì sera aperture straordinarie della GALLERIA DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA dove è ospitata la mostra LE RACCOLTE DI PALAZZO SERSANTI, dalle ore 19.30 alle ore 22.30 – Piazza Matteotti, 1; mentre dalle 20 alle 23, sempre ogni mercoledì, sarà possibile visitare il GIARDINO STORICO DEL PALAZZO VESCOVILE DI IMOLA e il MUSEO DELLE CARROZZE.

Mercoledì 3 luglio, in collaborazione con il Festival IN MEZZO SCORRE IL FIUME, percorsi fra arte musica e natura, sarà possibile assistere al concerto “InSolo” di Riccardo Tesi presso il Chiostro di Santa Maria in Regola. Alle ore 17.30 sarà possibile visitare il Chiostro, mentre il concerto prenderà avvio alle 18.30 e terminerà con una degustazione vini.

Il 26 giugno alle 21.00 presso la Chiesa del Carmine, in Via Emilia 32, sarà possibile visitare le Cantine e assistere all’evento “LA SALVEZZA NELL’ARCA DI NOÈ, le cantine della Chiesa del Carmine al tempo della Seconda Guerra mondiale”.

Esibizioni a tema della serata

Altra novità di quest’anno, per ogni serata andranno in scena in Piazza Matteotti spettacoli legati al tema: da un’esibizione di boogie woogie e hip hop a cura di CLUB THE STAR (19/06), ad una danza africana itinerante a cura dell’Ass. Beguè (26/06) e ancora, una sfilata itinerante di capi indiani (sari) a cura di Giusto Scambio (3/07), per finire con lo spettacolo di Giorgio e le magiche fruste di Romagna (10/07).