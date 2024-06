Centergross, insieme alle più importanti Istituzioni e associazioni di categoria del territorio di Bologna ed Emilia Romagna, invitano le realtà bolognesi a candidare i loro progetti

C’è tempo fino al 10 luglio per presentare le proposte di partecipazione alla prima edizione del Bologna Fashion Festival (BFF) che si terrà dal 12 al 14 settembre 2024, evento che celebra la moda italiana, caratterizzata da un’impronta di qualità, autenticità e innovazione. Attraverso sfilate di moda, convegni, eventi ed una “Notte Bianca”, il festival trasformerà il centro di Bologna in un palcoscenico diffuso di moda e cultura.

Promosso da Centergross in collaborazione con Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bologna e le associazioni di categoria CNA Bologna, Confesercenti Bologna, Confartigianato Bologna, Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Città Metropolitana di Bologna e con il patrocinio di Confindustria Emilia AREA Centro, il Festival si configura come un potente catalizzatore che alla moda unisce cultura, arte, economia e turismo, trasformando la città in un epicentro di tendenze innovative e sostenibili.

Con il Bologna Fashion Festival, Centergross non solo celebra le eccellenze del settore moda, ma rafforza anche il legame intrinseco tra la creatività locale e il contesto globale, promuovendo Bologna come destinazione di primo piano nel panorama internazionale della moda.

Tramite la Call for Proposal, tutto il mondo legato alla moda – aziende, negozi, scuole, università, associazioni, comitati, start up, designer, brand, istituti di moda, artigiani, artisti, creativi, professionisti – sono invitati a presentare idee per iniziative che riflettano i valori di qualità, autenticità e innovazione e che promuovano il Made in Italy tra cui sfilate, esposizioni artistiche, workshop o altri progetti che contribuiscano ad arricchire il calendario del festival contribuendo a trasformare Bologna in un epicentro di riferimento per la moda a livello internazionale.

Sul sito www.bolognafashionfestival.it sono presenti tutti i dettagli relativi al BFF, i criteri di ammissione per gli eventi e il format da compilare per l’iscrizione che dovrà essere inviata entro il 10 luglio 2024.

Bologna Fashion Festival. Il progetto

Il Bologna Fashion Festival è un evento chiave per Bologna e per il settore Tessile/Abbigliamento italiano. Attraverso un format innovativo, l’evento promuove iniziative proposte dai protagonisti della moda locale con l’obiettivo di coinvolgere tutte le realtà commerciali, turistiche e produttive locali, dai negozi di prossimità ai centri commerciali, alberghi, ristoranti etc., integrandole nel contesto metropolitano.

La Call for Proposal. A chi si rivolge

La Call for Proposal permette ad aziende, designer, brand, istituti di moda, artigiani, artisti e professionisti di presentare idee per sfilate, esposizioni artistiche, workshop e convegni sulle ultime tendenze e innovazioni, come l’uso dell’intelligenza artificiale nella moda. Fondamentale per il successo del Bologna Fashion Festival sarà il coinvolgimento di scuole e università. Grazie a partnership strategiche, il festival offrirà agli studenti opportunità uniche di apprendimento e di immersione nel mondo professionale della moda, arricchendo il loro percorso formativo e creando un legame più stretto tra il mondo accademico e quello industriale, favorendo lo scambio di idee e nuove collaborazioni. Il festival coinvolgerà anche l’intera filiera della moda, includendo sartorie, calzolerie, pelletterie che, spesso come piccole imprese individuali, riescono a riparare e rivitalizzare scarpe, borse e abiti, promuovendo così una visione di “Economia Circolare” che dà una seconda o addirittura una terza vita agli oggetti.

Bologna Fashion Festival. Gli eventi

Il Bologna Fashion Festival sarà inaugurato da un afterparty che sarà uno dei momenti clou e mira a diventare un evento di riferimento nel calendario internazionale della moda, un punto d’incontro tra tradizione e innovazione, dove professionisti, appassionati e nuove generazioni possono scoprire, condividere e ispirarsi alla bellezza e alla creatività senza tempo della moda italiana. Sarà composto da una serie di micro e macro eventi (sfilate, workshop, convegni, mostre, spettacoli, allestimenti, ecc.) organizzata in collaborazione con le attività imprenditoriali e sostenuta dalle istituzioni. Per i buyer, la stampa e le istituzioni, l’obiettivo è favorire lo sviluppo delle imprese del territorio sui mercati interni ed esterni, creando opportunità di benessere locale.