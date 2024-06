Al Centro Sociale “Fabbrica” l’appuntamento dal titolo “Fabbrica sconfina: Trame di Storie”

Oggi, venerdì 21 giugno, prosegue il ricco calendario della rassegna “Intrecci di Comunità – Festa dei quartieri e delle frazioni 2024”. Questa volta la festa si terrà al Centro Sociale “Fabbrica” che, in collaborazione con la “Polisportiva Ponticelli”, darà vita ad una serata dal sapore etnico e internazionale, dal titolo “Fabbrica sconfina: Trame di Storie”.

In questo modo, è stato raggiunto uno degli obiettivi principali alla base del progetto “Intrecci di Comunità”, che è quello di mettere in sinergia le tante realtà che costruiscono le comunità presenti in ogni quartiere e in ogni frazione che, creando appunto degli “Intrecci”, permettono ad ogni cittadina ed ogni cittadino di sentirsi parte integrante della realtà in cui vive.

Ecco il programma dettagliato. Si comincia alle ore 18:30 al Centro Sociale “Fabbrica” con la partita di calcetto a cura del Centro di Accoglienza Straordinaria di Fabbrica (CAS). Alle ore 20:00 animazione per bambini, piano bar e intrattenimento per adulti; alle ore 20:30 ristoro offerto con specialità del Centro Sociale Fabbrica e piatti tipici africani; dalle ore 21:00 liscio con Stefano Linari ed animazione a cura di Arte Migrante.

Sarà inoltre possibile visitare una mostra fotografica e multimediale sulla storia di Linaro, Fabbrica e Ponticelli a cura di Giacomo Cenni e Oriana Orsi.