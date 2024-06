In programma venerdì 28 e sabato 29 giugno nella frazione San Prospero e nel quartiere Marconi

Si aggiungono altri due appuntamenti alla rassegna “Intrecci di Comunità – festa dei quartieri e delle frazioni”, che coinvolgeranno la frazione di San Prospero venerdì 28 giugno e il quartiere Marconi sabato 29 giugno.

La festa a San Prospero

Il titolo della festa di San Prospero è “avVICINIamoci 2.0″con il seguente programma: ore 16.30 Merenda presso il campo solare con educatori e ragazzi di “Estate ragazzi” che nel corso del pomeriggio animeranno i luoghi storici della frazione attraverso delle performance; alle ore 18.15 nellapiazzetta del centro sociale “La comunità racconta la propria storia”; alle ore 19 polenta per tutti (tradizionale e Halal) e degustazione di piatti tipici etnici; infine alle ore 19.30 musica con il gruppo musicale BLUES DEMIS VERTIGO BAND e, a seguire, spettacolo con danza Africana BEGUE’.

La festa al quartiere Marconi

La festa del quartiere Marconi avrà per titolo “Marconi: una Storia che Cambia” e si terrà sabato 29 giugno con il seguente programma: ore 16:30 Torneo di calcetto al Campo della Polisportiva Juvenilia (per info e iscrizioni tel. 331.6547223); alle ore 17 Laboratori creativi per bambine e bambini da 1 a 8 anni a cura delle “Favole di Alice” negli spazi esterni della “Casa del Fanciullo”; alle ore 18 Ritrovo al Centro Sociale “Giovannini” con intrattenimento per tutte le età insieme a Ludobus, i Ludici ed estrazione lotteria a cura di Anteas; alle ore 18.30 buffet solidale per la comunità; infine, alle ore 19.00 esibizione musicale degli Acustic.

“Siamo oltre la metà del percorso di “Intrecci di Comunità”, che si concluderà il giorno 5 ottobre nel pomeriggio con la festa per tutti i territori e per il cosiddetto quartiere centro. Abbiamo verificato la contentezza di ogni territorio che ha prodotto momenti di gioco, condivisione e cultura ciascuno lavorando e partecipando con le proprie risorse nelle cabine di regia. È stato bello tornare a parlare e a fare cose semplici insieme: camminare, disegnare, giocare, ascoltare musica, ballare nella consapevolezza che solo così si rafforzano i legami in una comunità che poi saprà anche prendersi cura delle fragilità. Per questo cominciamo ad invitare tutti all’evento finale degli “Intrecci di comunità” appunto previsto per il giorno 5 ottobre” commentano le assessore al Welfare, Daniela Spadoni e alla Partecipazione, Elisa Spada.