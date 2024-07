In calendario sette appuntamenti nel mese di luglio e uno in agosto, in attesa delle prove ufficiali e delle gare di settembre

Prove libere della Carrera Autopodistica, la Formula Uno ecologica castellana (ecologica perché si corre con “motori” umani). Una manifestazione nata nel 1954, che rappresenta uno dei più amati simboli della città, conosciuta e apprezzata anche da un vasto pubblico di visitatori.

Le prove libere sono un’occasione per osservare da vicino macchine ed equipaggi cimentarsi con il circuito cittadino e per scoprire qualche anticipazione, in vista delle gare che si corrono nella seconda domenica di settembre, con tutta la città in festa per la Sagra della Braciola.

Come sempre, per consentire ai team di misurarsi in sicurezza, le strade dove si tengono le prove (e le gare) vengono chiuse alla circolazione delle auto.

Il programma potrebbe subire variazioni.

Per informazioni e aggiornamenti, consultare il sito curato dall’Associazione Club Carrera www.carreraautopodistica.it