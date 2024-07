Talk in Galleria Cavour 1959 domani, mercoledì 17 luglio, con inizio alle ore 18.30

Sostenibilità, cultura, sviluppo del territorio: tre temi di massima attualità in anni in cui le sfide ambientali, economiche e sociali pongono all’attenzione delle comunità interrogativi nuovi e chiedono scelte chiare per costruire il futuro. Tre ambiti che periodicamente si incontrano ma che, quotidianamente, sono collegati da un elemento che ha dimostrato di saperli abbracciare, valorizzare e sostenere all’unisono: la moda, intreccio indissolubile di storie, saperi e innovazioni, frutto di un incessante dialogo tra passato e futuro.

Saranno questi i temi al centro del Talk “Fashion Valley, le imprese della moda in Emilia-Romagna”, nuovo appuntamento della rassegna “Galleria Cavour 1959 per Bologna” in collaborazione con il “Salotto di Patrizia Finucci Gallo” in programma mercoledì, 17 luglio 2024 alle 18.30 negli spazi del Trivio.

All’evento, moderato dalla giornalista bolognese, interverranno Vincenzo Colla, Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali, Regione Emilia-Romagna e Paola Pizzighini Benelli, AD Galleria Cavour 1959.

L’evento rappresenterà l’occasione ideale per approfondire il progetto della Fashion Valley e i suoi obiettivi futuri, il ruolo di avanguardia e di realtà di riferimento ricoperto da Galleria Cavour 1959 e le possibili sinergie per lo sviluppo di un territorio che aspira a una crescita costante, nel segno della sostenibilità.

L’evento è ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti, previa prenotazione obbligatoria a questo link