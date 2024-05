Albertazzi: “Un documento fatto di partecipazione, credibilità e buon senso”

Prosegue la campagna elettorale della lista civica ‘Progetto Dozza’ che alla tornata amministrativa dei prossimi 8 e 9 giugno punterà alla conferma dell’attuale sindaco Luca Albertazzi. Domenica scorsa 5 maggio, intanto, il sodalizio apartitico e trasversale ha portato al Parco Ruggi di Toscanella la prima tappa del tour di presentazione del proprio programma elettorale. Quest’ultimo verrà opportunamente divulgato, nella versione integrale, a partire dai prossimi giorni.

“Un programma all’insegna della partecipazione, della credibilità e del buon senso – ha detto alla numerosa platea di presenti il candidato sindaco di ‘Progetto Dozza’, Luca Albertazzi -. Nelle settimane passate più di 200 dozzesi hanno preso parte attivamente ad interviste informative, realizzate da alcuni volontari del nostro gruppo, focalizzate sull’approfondimento di quelle che sono le necessità e le esigenze della popolazione. Rilevamenti importanti per continuare a inquadrare al meglio la direzione operativa da intraprendere con azioni concrete da mettere in campo sul territorio”. E ancora: “Una modalità funzionale che arriva a corredo di quanto sviluppato negli ultimi anni dall’amministrazione comunale uscente – ha sottolineato -. Un filone che ha portato, e lo dicono i numeri, all’aumento della qualità della vita e dell’efficienza dei servizi dedicati ai dozzesi. Il nostro continua ad essere un approccio innovativo alla materia amministrativa e politica che mette al centro di ogni ragionamento i cittadini e si tiene lontano dalle ideologie partitiche. Un atteggiamento costruttivo e mai polemico per raggiungere traguardi significativi”.

Tanti i temi strategici del programma anticipati ai presenti e sviscerati da molti dei candidati che compongono la lista civica ‘Progetto Dozza’. Il tour di presentazione, nei prossimi giorni, raggiungerà ogni angolo del territorio. “Un programma realistico, serio e rispettoso della parola data ai cittadini – ha concluso Albertazzi -. Un documento che si basa sullo spirito di condivisione e che, come successo in passato, sarà di certo ampliato grazie al contributo di idee in arrivo come sempre dalla comunità. Una modalità ben diversa da chi continua a proporsi come ‘alternativa’ portando in dote soltanto lo spettro di un anacronistico ritorno al passato fatto di imposizioni partitiche superate ed elementi programmatici già materializzati dalla nostra amministrazione o, peggio ancora, irrealizzabili. Il tutto condito dalla presenza di dirigenti che non appartengono al territorio e da un approccio ben poco in linea con i bisogni reali di Dozza”.