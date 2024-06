Concluso lo spoglio delle 16 sezioni Matteo Montanari si conferma Sindaco di Medicina con oltre il 62%

Un risultato che conferma la bontà del lavoro svolto in questi anni dal sindaco uscente Montanari, nonostante le tante difficoltà affrontate e gestite durante il mandato 2019-2024.

“Ho lavorato ogni giorno per essere il sindaco di tutte e tutti, al fianco delle famiglie più fragili, e per far crescere il nostro territorio. Grazie a tutte le persone che ci hanno sostenuto e scelto. Grazie a chi con generosità si è messo al servizio di un progetto che unisce tante sensibilità, a tutte le candidate e i candidati delle nostre liste, in particolare ai tanti giovani. Questo risultato ci riempie di responsabilità e orgoglio. Siamo pronti per continuare a innovare e rendere Medicina una Città migliore e per fare un altro passo insieme” – dichiara Matteo Montanari.