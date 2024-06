I componenti della giunta comunale che affiancheranno la sindaca Poli: ecco chi sono

In seguito all’esito delle elezioni comunali della settimana scorsa che hanno indicato come Sindaca del Comune di Casalfiumanese Beatrice Poli, la stessa ha firmato i decreti per la nomina della giunta comunale che la affiancherà nell’esercizio della funzione di governo del Comune di Casalfiumanese secondo quelle che sono le prerogative del TUEL e dello Statuo Comunale.

Di seguito elenco la distribuzione delle deleghe agli assessori e dell’attribuzione di specifici incarichi di approfondimento, i cui atti stanno completando l’iter:

Beatrice Poli – Sindaca

Competenze: Urbanistica, sicurezza e protezione civile, sanità e wealfare di comunità, politiche abitative, opere speciali: pnrr e ricostruzione post alluvione, nonché le materie non specificatamente attribuite ai sottonominati Vice Sindaco ed Assessori.

in competenza propria ma in delega di approfondimento:

• Comunicazione e informatica, sport – Davide Calderoni

• Giovani, legalità ed politiche per energie rinnovabili e sostenibili – Naira Proietto

• Parco della Vena del Gesso e Progetti di sviluppo di senso civico e ambientale. – Alessandro Patuelli

• Partecipazione e Frazioni – Francesca Farnè

Marino Angioli – vicesindaco

Competenze: Lavori pubblici, volontariato, patrimonio, viabilità e trasporti, attività produttive.

Silvano Casella – assessore

competenze: Ambiente e Mobilità Sostenibile, Agricoltura, turismo e promozione del territorio e gemellaggio.

Eliana Montefiori – assessora

competenze: Bilanci, programmazione e controllo di gestione, politiche tributarie, società partecipate e gestioni associate, Nidi e politiche per l’infanzia, inclusione sociale e sostegno alle fragilità.

Meri Mirandola – assessora

competenze: Cultura e biblioteche, Pari Opportunità,politiche scolastiche, politiche del lavoro, gestione e programmazione delle risorse umane.

“Una squadra di donne e uomini che rappresentano il migliore equilibrio possibile tra competenze, rappresentanza, disponibilità di tempo da metter a disposizione della comunità e rappresentanza di genere. Una squadra con grandi riconferme del precedente mandato: Angioli, Casella e Mirandola più l’ingresso di Montefiori un giusto equilibrio che saprà essere di supporto anche ai nuovi delegati di approfondimento. Nel mandato procedente ho potuto costatare che la squadra fa la differenza per poter vincere sfide complesse e portare la propria comunità verso traguardi importanti, da qui la scelta di dividere in maniera calibrata e diffusa le tante attività che saranno necessarie. A tutti loro dico: grazie per la disponibilità a mettere in gioco le proprie competenze, il proprio tempo e il proprio amore per la nostra Comunità avendo ben chiaro l’obiettivo dell’interesse generale, pensando alle imprese, alle famiglie, ai giovani, ai bambini e agli anziani” commenta la Sindaca.