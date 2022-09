Dotato di nuovi strumenti medici all’avanguardia, il Centro offre servizi sempre più innovativi e vicini alle persone

Si è svolto nei giorni scorsi l’evento di inaugurazione dell’ampliamento del Poliambulatorio Calderara – Centro San Petronio appartenente al Gruppo Tronchet / SYNLAB a Calderara di Reno. Al taglio del nastro hanno preso parte il Sindaco della città Giampiero Falzone e il Regional Director Emilia-Romagna di SYNLAB Italia, Giovanni Bianchedi.

“Siamo un territorio ed una Regione – dichiara il sindaco Giampiero Falzone – che confermano la centralità della sanità pubblica e universalistica, in cui si consolida anche l’importante contributo della Sanità privata accreditata e convenzionata. Per questo siamo lieti di accogliere questo presidio di eccellenza che potenzia l’offerta sanitaria per i nostri cittadini. L’ampliamento del Poliambulatorio Calderara – Centro San Petronio, infatti, dà un segnale importante al nostro territorio sull’attenzione che si intende dare alla salute, un impegno che ci vede tutti coinvolti”.

“Abbiamo deciso di investire su questo territorio che per il nostro Gruppo è assolutamente strategico – ha dichiarato Giovanni Bianchedi, Regional Director Emilia-Romagna di SYNLAB Italia – l’obiettivo è quello di ampliare e aumentare l’innovazione tecnologica dei nostri servizi per i cittadini, in modo da incontrare sempre più i bisogni di salute della comunità proponendo un’offerta all’avanguardia”.

Gli spazi rinnovati si avvalgono di strumentazioni e dotazioni tecnologiche avanzate in grado di assicurare la massima efficacia ed efficienza delle prestazioni erogate.

Un intervento di restyling importante che ha visto la nascita di sei nuovi ambulatori grazie ai quali l’offerta del Poliambulatorio si rafforza notevolmente, introducendo la possibilità di effettuare visite specialistiche ed esami approfonditi in diverse aree mediche quali Ginecologia, Medicina dello sport, Neurologia ed Endocrinologia. Specializzazioni che si aggiungono a quelle già presenti in Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Ecografia, Fisiatria, Nutrizione, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatra, Podologia, Reumatologia e Urologia.

Il Centro dispone, inoltre, di un Punto prelievi dove è possibile sottoporsi, oltre che alle analisi mediche di routine, a check-up completi, pacchetti di prevenzione, Tamponi Covid-19, Test prenatali NIPT ed infine test dedicati alla nutrizione, come le intolleranze alimentari o la predisposizione alla celiachia. Ad ottobre il punto prelievi sarà aperto tutti i giorni, rendendo l’accesso al servizio più agevole e trasformando il proprio impegno per la salute e per il benessere dei cittadini in un impegno quotidiano.

In occasione dell’ampliamento e dell’inaugurazione, il Centro attiva per tutti i cittadini una promozione che prevede la possibilità di accedere ad un pacchetto check-up di prevenzione uomo / donna a tariffa agevolata fino al 30 settembre.