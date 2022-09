Qui ogni anno vengono curati oltre mille fra bambini e ragazzi cardiopatici

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, Piccoli Grandi Cuori ha inaugurato il Progetto Pareti “Tutto inizia da un piccolo seme. La cura è uno sguardo attento sul futuro”: 500 metri quadrati di pareti dipinte nella Cardiochirurgia pediatrica del Sant’Orsola IRCCS a Bologna, donate dall’associazione grazie al sostegno di 200 donatori.

Il progetto, che ha un costo complessivo di 141 mila euro, è stato ideato e curato da Piccoli Grandi Cuori con il patrocinio di Policlinico di Sant’Orsola IRCCS e grazie al contributo di Fondazione Policlinico Sant’Orsola, Arcidiocesi di Bologna, Pam Panorama, Casa Alessia. E’ stato avviato nel 2018 per colorare, decorare e rendere più accoglienti gli spazi di questo Centro di eccellenza unico in Italia e in Europa, dove ogni anno vengono curati oltre 1.000 neonati, bambine e bambini, ragazze e ragazzi cardiopatici.

Sono intervenuti: Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, Assessore Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna, Matteo Lepore, Sindaco Città Metropolitana di Bologna, dott.ssa Chiara Gibertoni, Direttore Generale Policlinico di Sant’Orsola Bologna IRCCS, Paola Montanari, Presidente Piccoli Grandi Cuori, prof. Gaetano Gargiulo, Direttore U.O. di Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva Policlinico di Sant’Orsola Bologna IRCCS, dott. Andrea Donti, Direttore U.O. di Cardiologia Pediatrica e dell’Età Evolutiva Policlinico di Sant’Orsola Bologna IRCCS, dott.ssa Sara Ruggeri, Psicologa Piccoli Grandi Cuori.

Progetto Pareti è stato realizzato anche grazie al sostegno di: oltre 200 donatori tra cui enti, aziende del territorio e privati cittadini; eventi pubblici come “Un mare di solidarietà” e “I love beach tennis”; campagna di crowdfunding su piattaforma Idea Ginger “Coloriamo l’Ospedale” sostenuta dalla Fondazione Sant’Orsola ; campagna 5×1000. In collaborazione con: Silvia Bettini, Kinè, Castelli in Aria, Staff Italia. Il video ufficiale del progetto è stato realizzato e curato da Kinè.