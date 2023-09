Sport e salute si danno appuntamento a Bologna dal 22 al 24 settembre

Anche quest’anno Commissione Difesa Vista ETS è al fianco della manifestazione solidale Race for the Cure 2023, per offrire la possibilità di screening gratuiti della vista effettuati da medici oculisti e ottici volontari.

A Bologna dal 22 al 24 settembre presso i Giardini Margherita sarà possibile effettuare gratuitamente test visivi, con professionisti del settore a disposizione per rilevare ed evidenziare eventuali deficit o anomalie visive. Gli screening seguiranno i seguenti orari: venerdì dalle 10 alle 18, sabato dalle 10 alle 18 e domenica dalle 9 alle 13.

Race for the Cure è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno in Italia e nel mondo. Nata nel 1982 negli Stati Uniti, è organizzata dall’associazione senza scopo di lucro Susan G. Komen Italia. Obiettivo primario è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione nella lotta a una malattia che colpisce in Italia circa 56.000 donne ogni anno.

CDV ETS condivide da 7 anni con Race for the Cure l’impegno nella sensibilizzazione dei valori legati alla ricerca e alla prevenzione. Per questo presso il Villaggio della Salute sarà possibile usufruire di consulti medici ed effettuare visite specialistiche gratuite, in un percorso all’insegna della salute e del benessere che prevederà anche laboratori alla scoperta degli stili di vita salutari.

A mettere a disposizione la loro migliore strumentazione per effettuare i test della vista saranno i partner tecnologici, nonché leader del mercato, Zeiss, Essilor e Frastema Ophthalmics.

CDV ETS è partner dell’Associazione AMOA Onlus che ha contribuito con il coinvolgimento dei propri medici oculisti per il supporto negli screening.

“La disinformazione è nemica della buona salute. Per questo rinnoviamo anche quest’anno il nostro impegno al fianco di Race for the Cure, per promuovere consapevolezza nelle persone e così contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione”, spiega Vittorio Tabacchi, presidente di Commissione Difesa Vista ETS. “Dopo i rallentamenti dati dalla crisi pandemica, oggi si è tornati a buon ritmo a percorrere la strada della prevenzione. Tradotto nel nostro ambito, questo significa valorizzare il benessere visivo attraverso controlli regolari della vista, che è possibile effettuare ad esempio anche in importanti occasioni come questa”.

Per CDV un evento come Race for the Cure rappresenta il contesto ideale dove promuovere campagne di sensibilizzazione e dove a essere protagonista assoluto è il valore della prevenzione diffuso e condiviso con un ampio numero di persone.

Il carattere prioritario della salute oculare emerge dagli ultimi dati diffusi da CDV ETS secondo cui lo sviluppo di malattie che determinano ipovisione si può prevenire mediante visite oculistiche regolari. L’importanza di valutazioni oculari preventive è condivisa anche dall’OMS, secondo le cui ultime stime su cecità e ipovisione almeno 2,2 miliardi di persone nel mondo hanno una disabilità visiva, di cui almeno un miliardo ha una disabilità visiva che avrebbe potuto essere prevenuta o che non è stata presa in carico.