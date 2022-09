In questo modo sarà possibile per i genitori degli alunni gestire da remoto la prenotazione dei pasti a scuola

A Dozza ci sono importanti novità sul fronte del servizio di refezione scolastica. Un comparto interessato dalle significative innovazioni in ambito di digitalizzazione delle procedure che stanno via via rinnovando le modalità operative della pubblica amministrazione.

A decorrere da settembre 2022, infatti, oltre al Portale Genitori (https://dozza.ecivis.it/ECivisWEB/) verrà introdotta a pieno regime la funzionalità dell’app ‘eCivis’ che permetterà ai genitori degli alunni di gestire da remoto la prenotazione dei pasti a scuola. Non solo. Spazio alla visualizzazione del proprio profilo utente, dei documenti emessi, del saldo contabile e di tutte le comunicazioni e informative utili a garantire la migliore organizzazione del servizio. La speciale applicazione gratuita, presente già dallo scorso maggio sulle note piattaforme di download ‘Play Store’ e ‘Apple Store’, permetterà per esempio di disdire il pasto dell’allievo in caso di assenza entro le ore 9.15 della stessa giornata.

Sul sito www.solaris.srl e sul Portale Genitori è disponibile per la consultazione il manuale di utilizzo dell’applicazione. Gli uffici di Solaris, fornitore del servizio per conto del Comune di Dozza, sono disponibili per qualsiasi ulteriore approfondimento in merito tramite l’indirizzo mail info@solaris.srl

Per quanto riguarda, invece, l’iscrizione al nido comunale ‘A. Fresu’ di Toscanella, situato al civico numero 121 di via Poggiaccio, il bando aperto per l’anno educativo 2022/2023 utile per formulare la graduatoria per le tipologie di servizio a tempo pieno e part time prevede ancora due finestre di inserimento con domande da far pervenire all’ente dal 01/11/2022 al 30/11/2022, per bambini nati dal 01/01/2020 al 31/05/2022, ed dal 01/01/2023 al 31/01/2023 per i nati dal 01/01/2020 al 31/07/2022. Richieste da presentare on line, tramite credenziali Spid con accesso dal portale internet del Comune di Dozza (www.comune.dozza.bo.it), selezionando la voce ‘Servizi on line’ e poi la specifica ‘Presentazione domande per iscrizione al nido comunale ‘A.Fresu’ – anno educativo 2022/2023’. Ma anche cliccando sul seguente link diretto:

Tramite lo stesso collegamento, inoltre, è possibile effettuare anche la richiesta per fruire del servizio di trasporto scolastico dal 1/06 al 30/06 di ogni anno. Se la domanda del servizio viene effettuata oltre tale termine, potrà essere esaudita solo in base ai posti disponibili, rivolgendosi al Servizio scuole del Comune di Dozza.

“La scelta dell’introduzione dell’app ‘eCivis’ per il servizio di refezione scolastica rientra nel percorso di perfezionamento digitale dell’offerta comunale rivolta alla collettività – spiega l’assessore con delega alla scuola del Comune di Dozza, Sandra Esposito – Dispositivi che permettono di gestire, in pochi passaggi, la prenotazione dei pasti scolastici per i propri figli con la possibilità di disdire, nell’arco della stessa mattinata, la consumazione in caso di assenza. Modalità che accogliamo con piacere, estendendole all’utenza, perché puntano alla semplificazione delle procedure e utilizzano quelle moderne tecnologie entrate ormai da tempo nell’uso quotidiano di ognuno di noi”.

Per maggiori informazioni è disponibile il Servizio alla Persona del Comune di Dozza al numero telefonico 0542.678351, int. 1 e 2, o nella sede municipale di via XX Settembre n. 37 a Dozza con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il martedì anche con fascia pomeridiana dalle 14.30 alle 17.30 (sabato chiuso).