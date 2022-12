Il progetto si propone di attivare corsi di alfabetizzazione e Licenza media per adulti

La Giunta comunale ha riconfermato la convenzione con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) che organizza da vari anni nel Comune di Medicina corsi di alfabetizzazione per adulti e corsi finalizzati al conseguimento della Licenza media.

È stata rinnovata la concessione ad uso gratuito degli spazi comunali presso la “Scuola di Musica” in via Mazzini 6, già adoperati negli anni precedenti, individuando 3 aule idonee e attrezzate per lo svolgimento delle lezioni.

Per l’anno scolastico 2022/23, sono stati accolti 30 iscritti ai corsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello e 17 iscritti ai corsi di Licenza media. Le lezioni sono cominciate a fine ottobre e si svolgeranno fino al 30/06/2023 vista l’importanza che queste attività rivestono in ambito sociale e formativo per il nostro territorio comunale.

Attualmente, i corsi di Licenza media si svolgono nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e i corsi di alfabetizzazione nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

“L’impegno di quest’Amministrazione continua per poter accogliere tutte le persone che sono in lista d’attesa per iniziare i corsi – dichiara l’Assessore all’Istruzione Dilva Fava – Auspichiamo di poter ampliare ancora questo importante servizio formativo che vuole essere anche un canale d’accoglienza e d’inclusione sociale per le persone che arrivano nel nostro territorio”.

Per informazioni: 0542 24877 – bomm36200N@istruzione.it – https://cpiaimola.edu.it/