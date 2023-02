Il percorso all’istituto E. Mattei per l’anno 2023 ha ottenuto il sostegno della Fondazione Marchesini ACT

L’Istituto “Enrico Mattei” di San Lazzaro di Savena nasce nel 1982 come Istituto Tecnico Commerciale e dal 2003 si è dotato di due ulteriori indirizzi liceali, nell’ottica di un ampliamento culturale dell’offerta formativa ma anche in risposta alle esigenze professionali di un territorio estremamente dinamico dal punto di vista imprenditoriale e associazionistico.

Attualmente l’Istituto comprende quattro corsi di studi: il Tecnico Economico, il Liceo Scientifico, il Liceo delle Scienze Umane e l’opzione Economico-sociale; inoltre dal 2016 è ente accreditato dalla University of Cambridge International Examinations, con percorsi IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) attivi su tutti gli indirizzi.

Il Mattei si propone come un ambiente formativo in cui l’asse tecnico, scientifico ed economico si interseca con quello della cultura umanistico-sociale, in una prospettiva internazionale e aperta all’innovazione. In quest’ottica, l’Istituto ha scelto di aderire alla rete Inventio già dallo scorso anno scolastico, partecipando con ottimi risultati alla fase di sperimentazione del progetto: portare la filosofia anche nelle classi dell’Istituto Tecnico Economico, nella modalità destrutturata e laboratoriale propria di Inventio, soddisfa l’obiettivo formativo di avvicinare studenti e studentesse ad un approccio critico e collettivo nella costruzione della conoscenza, contribuendo a realizzare le loro competenze relazionali, comunicative e di problem-solving.

Il percorso dell’anno 2023 è il primo passo verso un processo di innovazione didattica che ha come obiettivo la creazione di occasioni per “fare filosofia” in comunità attraverso le pratiche di dialogo filosofico.

Inventio, progetto iniziato con la sperimentazione nel 2022 e monitorato dal gruppo di ricerca Aiòn in didattica della filosofia dell’Università di Bologna, si è strutturato con la costruzione di una Rete nazionale di 15 Scuole tecniche e professionali che vogliono introdurre in via sperimentale la filosofia, opportunamente declinata in contenuti, obiettivi e metodologie originali. In ognuna delle classi proposte dalle scuole della Rete i ragazzi parteciperanno a 24 ore di dialogo filosofico affrontando domande come: L’informazione è conoscenza? Che rapporto c’è tra eguaglianza e libertà? Che cos’è la felicità? Esistono il bene e il male? La pratica filosofica è un’esperienza trasformativa in cui gli studenti diventano comunità di ricerca dove ognuno, personalmente, contribuisce alla costruzione della conoscenza. La filosofia è quindi intesa come indagine attiva e cooperativa e permette così di acquisire competenze logico-argomentative, capacità di astrazione e abilità etico-relazionali.

Fare filosofia con gli adolescenti: perchè negli istituti tecnici e professionali?

Le osservazioni che negli ultimi anni sono state condotte in quei contesti scolastici e in quelle classi nelle quali sono state realizzate esperienze simili rilevano in modo inequivocabile che gli studenti che hanno partecipato ad un percorso di discussione filosofica hanno mostrato un incremento delle capacità linguistiche, logiche e critiche, unite ad uno sviluppo delle abilità sociali. Una delle ricerche più ampie è stata condotta nel 2015 dalla Education Endowment Foundation su circa 3000 studenti tra i 9 e i 10 anni in 48 scuole inglesi.

L’obiettivo educativo di Inventio, dunque, è quello di formare, per mezzo del metodo filosofico sopra descritto, adulti all’altezza della sempre maggiore complessità della società della conoscenza, attraverso lo sviluppo di competenze trasversali che permettano al futuro diplomato di gestire in modo attivo le novità del moderno modello lavorativo.

Per le sue finalità culturali, formative e orientative, rivolte ai diplomati di domani, il percorso all’istituto E. Mattei per l’anno 2023 ha ottenuto il sostegno della Fondazione Marchesini ACT.

Valentina Marchesini, Presidente Fondazione Marchesini ACT, ha così commentato la decisione: “Abbiamo scelto di contribuire a questo progetto perché riflette appieno le ragioni che hanno ispirato la nascita di Fondazione Marchesini ACT, che della diffusione della cultura sul territorio ha fatto il suo manifesto. Parlo qui non solo come presidente della Fondazione, ma anche come direttore HR di Marchesini Group, azienda che assume ogni anno un centinaio di persone, perlopiù neodiplomati delle scuole tecniche. È importante che questi ragazzi sappiano fin da ora che i tecnici del futuro non potranno avere solo competenze di tipo pratico; le nuove tecnologie, tra cui l’Intelligenza Artificiale, soppianteranno una serie di attività ripetitive oggi svolte dall’uomo; ci sarà dunque necessità di accostare alle competenze tecniche un bagaglio di soft skills più ampie, che attingono alla Filosofia e alla Letteratura. Il percorso Inventio si muove in questa direzione ed è per questo che, come Fondazione, lo sosteniamo”.