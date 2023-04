Alle ore 15, prende il via l’iniziativa di orientamento rivolta alle studentesse e gli studenti delle scuole superiori per presentare l’attività e le strutture

Venerdì il 14 aprile, alle ore 15, nell’Aula Magna a Palazzo Vespignani (via Giuseppe Garibaldi, 24), sede di Imola dell’Università di Bologna, prenderà il via l’Open Day per presentare i corsi dell’ateneo felsineo attivati nella nostra città. L’iniziativa di orientamento è rivolta alle studentesse e gli studenti delle scuole superiori nel momento in cui sono chiamati a fare una scelta molto importante per il proprio futuro, quella di iscriversi all’Università. Dopo i saluti di apertura del sindaco Marco Panieri, del direttore generale dell’AUSL di Imola, Andrea Rossi, e del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Rodolfo Ortolani, la referente accademica della sede, la professoressa Patrizia Tassinari, terrà una breve presentazione della sede e dei servizi agli studenti.

Dalle 15.30 i partecipanti potranno quindi accedere alle stanze dei corsi di loro interesse, per conoscerli meglio e parlare con docenti, tutor, studenti e laureati, oltre che prendere parte ai tour ai laboratori ad alta tecnologia, tra cui quelli presenti nel plesso Lolli e nel polo formativo dell’AUSL, le serre didattico-sperimentali nel plesso Scarabelli e i laboratori di meccatronica in Palazzo Dal Pero.

“L’università a Imola è una realtà preziosa, un progetto nato oltre 20 anni fa, da sempre sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e accompagnata nella sua crescita dal Comune e dalle istituzioni locali” ricorda Fabrizio Castellari, vice sindaco ed assessore a Scuola e Formazione. Quest’anno la sede imolese di Unibo taglia il traguardo dei 13 corsi. “E’ un traguardo importante – sottolinea il vice sindaco Castellari -. L’offerta che viene proposta a Imola è di assoluta qualità, distribuita nei diversi ambiti, che vanno da Medicina e Chirurgia a Farmacia, da Agraria a Ingegneria, con il prezioso coordinamento della referente accademica della sede, la professoressa Patrizia Tassinari. Ecco perché è importante per le studentesse e gli studenti imolesi partecipare all’Open Day, vedere di persona e toccare con mano le aule ed i laboratori e gli spazi per lo studio individuale e di gruppo, conoscere i docenti e parlare con gli studenti che già frequentano la realtà imolese e i corsi”.

“L’invito che a nome del Comune, insieme agli istituti superiori rivolgiamo ai giovani studenti e studentesse e alle loro famiglie è proprio quello di partecipare da protagonisti a questo Open Day, per conoscere le tante proposte di qualità attivate dall’Università di Bologna nella sua sede di Imola” aggiunge il vice sindaco Castellari, che conclude “la nostra città continuerà ad accompagnare la crescita dell’Università anche attraverso spazi di nuova accoglienza e di crescita futura”.

L’evento si svolgerà anche online. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione e partecipazione sono disponibili nel portale AlmaOrienta dell’Università di Bologna: https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/open-day-cds-sede-imola-14-aprile-2023