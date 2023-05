Domande da inviare in modalità online o da consegnare di persona su appuntamento

E’ stato prorogato fino alle ore 23.59 del 23 maggio 2023 il termine di scadenza delle iscrizioni per il prossimo anno educativo che partirà a settembre, per i bambini nati dall’1.01.2021 al 10.05.2023, che si iscrivono per la prima volta al nido d’infanzia. Le iscrizioni, nello specifico, riguardano i Nidi d’Infanzia comunali e i Nidi d’Infanzia e Piccoli gruppi educativi convenzionati.

In precedenza la scadenza era fissata al 21 maggio. La proroga al 23 maggio è stata fatta per agevolare le famiglie interessate, considerando il perdurare dell’emergenza idrogeologica che ha colpito l’Emilia-Romagna e la conseguente difficoltà di circolazione per i cittadini.

Le domande saranno accoltesia in modalità online (da preferirsi), www.comune.imola.bo.it/iscrizioniscuole (seguire le istruzioni), che di persona, in assenza di strumenti informatici, esclusivamente su appuntamento, da prenotare online alla pagina www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione

L’elenco dei servizi educativi è indicato nel bando d’iscrizione ed è visionabile sempre sul sito sopra indicato.