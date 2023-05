Premiati i ragazzi che hanno partecipato al progetto interdisciplinare sull’Educazione allo Sviluppo Sostenibile

Un luogo dove apprendere serenamente ma anche uno spazio dove consolidare il senso di comunità e liberare la propria creatività. Questo, in sintesi, l’obiettivo sul quale Gruppo Felsineo ha voluto coinvolgere i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Zola Predosa nell’ambito della terza edizione del Progetto Scuole.

La risposta non poteva essere più entusiasta. I 226 ragazzi, appartenenti a 10 classi, che hanno partecipato, hanno realizzato manufatti, disegni, canzoni e video, fornendo una personale interpretazione della loro scuola ideale dove poter apprendere, creare e consolidare le relazioni e il senso di comunità. Una scuola, in definitiva, dove sia possibile realizzare la propria idea di “felicità”.

Il progetto, anche nell’edizione del 2022/23, si è basato sull’approccio educativo dell’ESS (Educazione allo Sviluppo Sostenibile) che sostiene processi d’apprendimento basati su domande da affrontare in maniera interdisciplinare.

È proprio la varietà degli elaborati e delle proposte che ha caratterizzato questa edizione del progetto, con una ricchezza di proposte che hanno spaziato dalla realizzazione di manufatti caratterizzati da valori estetici e simbolici, alla creazione di laboratori e attività didattiche da affiancare alla normale attività curriculare, fino alla produzione di video e canzoni per raccontare che un modello di scuola aperto, sostenibile e inclusivo è possibile.

Ad aggiudicarsi le menzioni sono state le classi 1A e 1C e, singolarmente, Aurora Banzi (classe 3E). Virginia Sanni (3C), il cui disegno era già stato premiato nell’ambito del contest 2021/22, ha ricevuto il premio “Copertina Bilancio di Sostenibilità 2022” del Gruppo Felsineo.

Oltre alle classi e agli alunni premiati come vincitori del contest, Gruppo Felsineo ha voluto sottolineare l’impegno e la partecipazione di studenti e insegnanti con un riconoscimento per la scuola. È stato infatti finanziato un laboratorio di Sostenibilità e Benessere che permetterà ai ragazzi di partecipare, a carattere volontario, ad attività pomeridiane che tratteranno temi cruciali in termini di sostenibilità, stimolando riflessioni sull’uso consapevole di materiali e risorse.

“Il progetto Scuole 2022/23 si è posto come obiettivo l’accrescimento negli studenti della consapevolezza di poter avere un ruolo attivo nella costruzione della propria “felicità” scolastica. Come Società Benefit abbiamo assunto l’impegno di lavorare sul Sdg n.4 relativo alla formazione di qualità; per questo le attività portate avanti con i ragazzi dà un significato particolare al nostro percorso”, ha commentato Emanuela Raimondi, CEO di Gruppo Felsineo.