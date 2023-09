La riapertura riguarda oltre 1.500 bambini e bambine da 0 a 6 anni

“Dal 4 settembre riparte l’anno educativo per tutti i nidi d’infanzia comunali e privati convenzionati e per tutte le scuole dell’infanzia comunali e paritarie” fa sapere Fabrizio Castellari, vice sindaco ed assessore alla Scuola.

Per l’anno educativo che sta per cominciare, le iscrizioni al nido d’infanzia consolidano i numeri di quelli precedenti e confermano la grande attenzione delle famiglie imolesi verso questo primo tratto del percorso educativo di ogni bambino e bambina. Complessivamente nei nidi d’infanzia la riapertura riguarda 672 bambini e bambine, così distribuiti: 332 nei nidi comunali, 299 nei privati convenzionati e 41 nei privati non in convenzione.

Cresce ulteriormente, infatti, l’offerta: ai 33 nuovi posti che sono stati aggiunti dal gennaio scorso (18 nei nidi comunali e 15 in quelli convenzionati), dal 4 settembre prossimo sono messi a disposizione ulteriori 9 posti nei nidi convenzionati, per l’anno educativo 2023/2024.

“D’altronde le iscrizioni confermano la grande attenzione delle famiglie e ciò avviene per due principali ragioni. In primo luogo per la qualità dell’offerta del servizio garantito, che ingenera nuova domanda; in secondo luogo perché è universalmente riconosciuto che il nido d’infanzia rappresenta un tratto fondamentale del percorso educativo di ogni bambino e bambina, al di là del supporto in termini di accoglienza fornito alle famiglie” sottolinea Fabrizio Castellari.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, relativa al segmento 3/5 anni, il 4 settembre apriranno le 22 sezioni comunali, per ospitare oltre 500 bambini e bambine, e le 18 sezioni paritarie, nelle quali saranno accolti quasi 400 bambini e bambine, mentre le 25 sezioni statali, che ospitano circa 520 bambini e bambine riapriranno il 15 settembre, come da disposizioni ministeriali e da calendario regionale, che vedono in quella data l’avvio dell’attività educativa e didattica in tutti gli istituti statali, di ogni ordine e grado.

“Nel segmento 0/6 (nido d’infanzia e scuola dell’infanzia) si rinnova e si rafforza la sinergia costruttiva fra i servizi gestiti direttamente dal Comune e quelli gestiti dal privato convenzionato, che porta ad aumentare la qualità, oltre che la quantità dell’offerta. Una sinergia che dallo scorso anno si è ulteriormente rafforzata anche grazie al lavoro del Tavolo tecnico 0/6 della Città di Imola, avviato a partire dall’inizio del 2022 e che vede la presenza di tutti i soggetti pubblici e privati che erogano servizi nella fascia 0/6, con la cabina di regia guidata dal Comune attraverso i suoi Servizi all’infanzia. Dunque servizi sempre più in rete fra loro” conclude Fabrizio Castellari.

In occasione della riapertura dei servizi, si svolgerà anche quest’anno la tradizionale visita inaugurale, da parte del sindaco Marco Panieri e del vice sindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, in programma lunedì 4 settembre. Nello specifico, gli amministratori comunali si recheranno a in visita al nido e alla scuola dell’infanzia comunali “Fontanelle” e a seguire al nido d’infanzia e alla scuola dell’infanzia Oasi di Santa Teresa, che proprio nel 2023 ha celebrato il 70.o anniversario della sua preziosa attività educativa rivolta alla città.