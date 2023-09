Castellari: “Le scuole dell’infanzia paritarie sono parte del servizio pubblico”

La giunta comunale ha approvato la convenzione tra il Comune e sei enti gestori di scuole dell’infanzia paritarie private imolesi, per il triennio 2023 – 2026, eventualmente prorogabile di un anno. Ora la convenzione verrà illustrata nella commissione bilancio del 12 settembre. Per poi essere sottoposto al voto nel corso del consiglio comunale in programma giovedì 14 settembre prossimo.

Nell’anno educativo 2023/2024, sono 18 le sezioni di scuola dell’infanzia paritarie private convenzionate, per complessivi 401 bambini/e, suddivisi in sette scuole, gestite da sei enti.

La convenzione prevede che in 3 anni il Comune verserà complessivamente 1 milione e 361 mila euro divisi in 1 milione e 31 mila euro agli enti gestori – in pratica 19.100 euro per sezione per ogni anno educativo – e 330.000 euro per contribuire ad abbattere le rette verso le famiglie economicamente più fragili.

“La nostra si conferma un’ottima convenzione, certamente tra le più alte in termini di contributi erogati fra i comuni dell’Emilia-Romagna, ma vuole essere appunto il riconoscimento di un servizio fondamentale quanto qualificato – spiega Fabrizio Castellari, vice sindaco ed assessore alla Scuola -. Il Comune di Imola, infatti, riconosce il valore del servizio pubblico erogato da questi enti, valore fondamentale e prezioso che nel sistema integrato di scuole statali, comunali e private consente da molti anni a tutte le famiglie imolesi di avere un posto nelle scuole dell’infanzia per i propri figli”.

Ricordiamo che nel complesso l’offerta della scuola dell’infanzia a Imola comprende 25 sezioni nelle scuole statali, con 542 bambini; 22 sezioni nelle scuole comunali, con 532 bambini/e e appunto 18 sezioni, nelle scuole private paritarie, con 401 bambini/e.

Le scuole dell’infanzia in città sono attive da oltre 150 anni e da oltre 50 anni è nata e cresciuta l’offerta comunale; mentre dal 1995 sono state attivate le convenzioni tra il Comune e enti gestori di scuole private paritarie.

“Un rapporto proficuo, consolidato anche dalla legge di parità 62/2000 che riconosce il servizio pubblico reso da questi istituti all’intera comunità. Siamo molto soddisfatti di come sono gestite e condotte le scuole paritarie private imolesi. Ne riconosciamo l’impegno quotidiano, la dedizione e la qualità e siamo soddisfatti anche di come esse siano sempre più integrate, oramai totalmente, nella rete dello 0/6 del territorio” conclude Castellari.