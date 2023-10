Al via domenica la prima pedalata del nuovo anno scolastico

Riprendono le scuole e con esse anche tutte le iniziative di “Cambiamo rotta”, il progetto sperimentale a sostegno della mobilità sostenibile. Domenica 8 ottobre, alle ore 9.30, dal parcheggio di Sante Zennaro, in collaborazione con l’Associazione Giocathlon, partirà la prima pedalata del nuovo anno scolastico 2023 – 2024 alla volta di San Prospero.

Il percorso, che tra andata e ritorno avrà una lunghezza totale di 16 km è aperto a tutti e tutte, muniti di bicicletta, casco e borraccia. A causa delle criticità presenti lungo alcuni tratti della Ciclovia del Santerno, dovute agli eventi alluvionali di maggio, l’itinerario si svilupperà in parte sulla Ciclovia e in parte sulla viabilità locale, che sarà presidiata dalle GEV, le Guardie Ecologiche Volontarie. Verrà inoltre effettuata una sosta al Centro Sociale di San Prospero per una merenda e un tuffo nella storia prima del rientro, previsto sempre nel parcheggio di Sante Zennaro.

“Cambiamo rotta” nasce con l’obiettivo di valorizzare la mobilità ciclabile come mezzo per gli spostamenti casa – scuola, cercando così di coinvolgere anche i più piccoli in spostamenti sostenibili nelle brevi percorrenze. L’intreccio di comunità, associazioni, scuola, famiglie e amministrazione comunale è la vera forza che può portare a un cambiamento necessario nei confronti dell’ambiente.

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività di “Cambiamo rotta”, il percorso sperimentale a sostegno della mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola, promosso dal Comune di Imola e dal CEAS – Centro di Educazione alla Sostenibilità imolese in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 5, Arpae – Res (Rete di educazione alla sostenibilità dell’Emilia Romagna), AUSL Imola, Polizia Locale, Associazione Giocathlon, Associazione Sante Zennaro e Associazione Primaria Rodari. Il progetto si inserisce nella progettualità regionale “Mobilityamoci 2.0”.

Ad accompagnare la carovana di ciclisti e cicliste sarà presente anche l’Assessora Ambiente e mobilità sostenibile Elisa Spada, che spiega: “come Amministrazione comunale crediamo fortemente nella mobilità attiva, che ha impatti positivi su una moltitudine di aspetti: sostenibilità ambientale, salute, aggregazione e socializzazione, scoperta del nostro territorio e una maggiore autonomia nel divenire giovani ciclisti praticanti. Le biciclettate sono uno strumento per vivere nuove esperienze per famiglie e bambini: conoscere la rete ciclabile di Imola in compagnia e divertendosi. Ringrazio il centro sociale di San Prospero che ci ospiterà per una merenda e che con un proprio volontario ci racconterà la storia del lavatoio storico e del Canale dei Mulini a cui è collegato”.