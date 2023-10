Il 9 e il 10 ottobre quattro conferenze a cura dell’Istituto “Paolini Cassiano” di Imola e di Alessia Marabini, docente dell’istituto stesso, in collaborazione con il Comune di Imola e il Ciss/t

Lunedì 9 e martedì 10 ottobre Imola ospiterà una due giorni dedicata alla “Philosophy for/with Children”. A cura dell’Istituto “Paolini Cassiano” di Imola e di Alessia Marabini, docente dell’istituto stesso, in collaborazione con il Comune di Imola e il Ciss/t (Centro integrato servizi scuola-territorio), nei due giorni l’iniziativa vedrà, a partire dalle ore 15,45 nella Biblioteca di Imola, in modalità mista, quattro incontri con nomi illustri di fama internazionale nell’ambito della Filosofia dell’educazione e della “Philosophy for/with Children”. L’obiettivo è illustrare “come la Philosophy for/with Children può contribuire ad abbattere le disuguaglianze”.

Le conferenze sono aperte al pubblico e per gli interventi in lingua inglese verrà fornita una traduzione simultanea in italiano.

Come spiega la prof.ssa Alessia Marabini, “la Philosophy for Children è un metodo elaborato dall’americano Matthew Lipman, all’epoca docente alla Columbia University, per far sviluppare competenze di ragionamento non solo ai bambini, ma anche a ragazzi e adulti all’interno di vari contesti. L’idea di fondo è che la Philosophy for Children può contribuire all’abbattimento delle barriere che generano le disuguaglianze favorendo lo sviluppo di una sensibilità critica e al tempo stesso etica”.

I quattro relatori racconteranno la propria esperienza su come svolgere attività di dialogo filosofico in giro per il mondo. Nello specifico si tratta di Arie Kizel, docente all’Università di Haifa, Israele, già Presidente dell’ICPIC (Centro Internazionale per la Philosophy for Children), nonché Presidente della Mediterranean Association for the Philosophy with Children; di Nimet Küçük, PHD Università di Istanbul e docente alla Sainte Pulchérie School, Turchia; di Jinwhan Park, professore Emerito all’ Università di Gyeongsang e Fondatore del Network Philosophy with Children and Youth Asia Pacific (PCYNAP) e infine di Isabelle Jespers, Associazione Analyse Recherche et Education en Philosophie pour enfants (PHARE) e docente al EEB2 European School of Bruxelles, Belgio.

“E’ davvero stimolante quanto innovativa la nuova frontiera formativa offerta alle scuole imolesi con la due giorni di formazione e approfondimento dal titolo “Pensiero critico e ingiustizia epistemica. La Philosophy for Children può contribuire ad abbattere muri, ad accorciare le distanze e dunque le disuguaglianze. Basterebbe questa prospettiva per motivare il nostro sostegno convinto a questa due giorni di confronto e formazione – commentano il vice sindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari e il presidente del Ciss/t Gabriele Meluzzi, sindaco di Fontanelice -. Ringraziamo in particolare la prof.ssa Alessia Marabini che ha coordinato l’organizzazione delle due giornate insieme all’istituto superiore “Paolini Cassiano”. Il Comune di Imola e il Ciss/t hanno inteso sostenere questo progetto che apre nuovi orizzonti agli insegnanti ai formatori dei nostri bambini e ragazzi. E’ un progetto attraverso cui si affronta la dimensione più profonda del pensiero critico. Così la scuola cresce e si rinnova”.

Le conferenze rientrano nell’ambito degli eventi in anteprima del Festival Cultura tecnica 2023 “Ridurre le disuguaglianze”.

Agli insegnanti partecipanti verrà rilasciato un attestato quale corso di formazione riconosciuto dal CISS/T (Centro Integrato Scuola Territorio). Per info e maggiori dettagli sugli interventi e il programma si rimanda al sito dell’Istituto Paolini Cassiano di Imola nonché alla referente Alessia Marabini alessia.marabini@paolinicassiano.edu.it