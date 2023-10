Tenuto in orario extrascolastico, vi hanno partecipato oltre 100 studenti delle scuole superiori di Imola e Castel San Pietro Terme

Oltre 100 studenti delle scuole superiori di Imola e Castel San Pietro Terme hanno partecipato ad un laboratorio sull’intelligenza artificiale promosso dal Nuovo Circondario Imolese e organizzato all’interno di BOOM-KNOWLEDGE HUB, a Castel San Pietro Terme.

Al laboratorio sull’intelligenza artificiale promosso dal Nuovo Circondario Imolese, in orario extrascolastico, hanno partecipato studenti degli Istituti Alberghetti, Scarabelli – Ghini, Rambaldi, Scappi e Paolini-Cassiano. La finalità del laboratorio è l’apprendimento consapevole delle potenzialità dell’intelligenza artificiale e le implicazioni etiche di questo strumento. L’intelligenza artificiale, infatti, sta sempre più entrando nelle nostre vite. Diverse sono le applicazioni già disponibili al grande pubblico e che con tutta probabilità contribuiranno a modificare le modalità di lavoro e di relazione.

Dopo una introduzione da parte del sindaco di Castel San Pietro Terme, Fausto Tinti e dell’Assessore allo sviluppo economico del Comune di Imola, Pierangelo Raffini otto tecnici esperti del settore hanno tenuto un’illustrazione iniziale su che cos’è l’intelligenza artificiale e alcune simulazioni in seduta plenaria. Poi gli studenti hanno lavorato in quattro gruppi distinti, coordinati dai tecnici esperti del settore, per creare, attraverso le applicazioni Chatgpt e Stable Diffusion o un grande evento concertistico o le Olimpiadi nel 2050.

Gli esiti del laboratorio verranno illustrati durante un’iniziativa pubblica, inserita nel cartellone del Festival della Cultura Tecnica, che si terrà a Imola nella Sala San Francesco della Biblioteca Comunale il 13 novembre prossimo, alle ore 17 dal titolo “Governare l’innovazione digitale tramite l’educazione e la partecipazione: focus sull’intelligenza artificiale”.

Secondo il Sindaco di Castel San Pietro, Fausto Tinti,: “BOOM è una realtà aperta che sempre più sta diventando un punto di riferimento sull’innovazione e sull’accrescimento di competenze digitali per il territorio. Sono molto contento della presenza di tanti ragazze e ragazzi del territorio che spero, attraverso questo laboratorio, possano iniziare ad apprendere le potenzialità dell’intelligenza artificiale e le sue implicazioni. E’ fondamentale per noi contribuire a favorire, insieme al personale scolastico che ringrazio per il lavoro che quotidianamente svolgono, una cultura sull’innovazione digitale.”

Da parte sua, l’assessore del Comune di Imola, Pierangelo Raffini, ha sottolineato: “Come istituzioni vogliamo iniziare a promuovere sempre più sul territorio iniziative in orario extrascolastico volte ad accrescere le competenze degli studenti sull’innovazione tecnologica e digitale. L’innovazione è di fondamentale importanza per il progresso e la crescita di un territorio. Essa rappresenta la capacità di introdurre nuove idee, processi e tecnologie che sono fondamentali per lo sviluppo economico anche del nostro Circondario. BOOM rappresenta per il territorio una risorsa preziosa. Si tratta di gettare le basi per contribuire a formare le professionalità del futuro ma anche per consentire, allo stesso tempo, di diffondere la consapevolezza dei rischi di alcuni utilizzi distorti di queste tecnologie”.