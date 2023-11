Coinvolti ben 162 studenti delle scuole superiori

Sono stati premiati a palazzo della Mercanzia dal presidente della Camera di commercio Valerio Veronesi i licei Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno e Archimede di San Giovanni in Persiceto, gli Istituti Rosa Luxemburg e Crescenzi Pacinotti Sirani di Bologna, il Mattei di San Lazzaro, il Salvemini di Casalecchio di Reno.

A loro il Premio Storie di Alternanza 2023, competizione che ha visto più di 160 studenti coinvolti nella sfida di realizzare il miglior video sull’esperienza di alternanza scuola lavoro.

“Vedere la storica sala del Consiglio di palazzo della Mercanzia piena di ragazze e ragazzi che hanno accolto il nostro invito di raccontare in video la loro esperienza di alternanza scuola-lavoro è stata una emozione bellissima. La passione con cui si sono impegnati è un meraviglioso segnale del fatto che Bologna proseguirà quei tratti di accoglienza, attenzione ed intraprendenza economica che la contraddistinguono. Un ringraziamento speciale ai professori che con il loro impegno rendono possibile tutto questo” ha dichiarato il presidente Veronesi al termine della premiazione.

Il Premio è un’iniziativa del sistema camerale italiano per dare visibilità a racconti di alternanza realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e degli ITS Academy, con la collaborazione dei tutor scolastici e aziendali.

Alle scuole vincitrici la Camera di commercio di Bologna ha assegnato Premio in denaro pari a 3.000 euro per i primi classificati, 1500 per i secondi classificati, 500 euro per i terzi classificati.

Tre le categorie in gara: “Licei”, “Istituti Tecnici e professionali”, e “Progetti di educazione finanziaria e all’imprenditorialità”.

Questa la classifica finale della competizione, che è giunta quest’anno alla sesta edizione:

Categoria licei

Primo classificato: Liceo scientifico Leonardo da Vinci con il progetto: «Terraviva: un progetto che apre la mente»

Secondo classificato: Istituto di Istruzione Superiore Archimede con il progetto: «Théatralisons! – teatro in lingua francese»

Terzo classificato: Liceo scientifico Leonardo da Vinci con il progetto: «Laboratori artistico-espressivi in ludoteca»

Categoria istituti tecnici e istituti professionali

Primo classificato: Ist. di istruzione superiore Crescenzi-Pacinotti-Sirani con il progetto: «Pacio Sirani Tg»

Secondo classificato: Istituto di Istruzione Superiore G. Salvemini con il progetto: «Bus Brain 360»

Terzo classificato: Istituto Tecnico Commerciale Statale Rosa Luxemburg con il progetto: «La Certosa per i vivi»

Categoria progetti di educazione finanziaria e/o all’imprenditorialità

Primo classificato: Istituto Tecnico Commerciale Statale Rosa Luxemburg con il progetto: «A Baluss – Impresa Simulata»

Secondo classificato: Istituto Istruzione Superiore Enrico Mattei con il progetto: «Scuola diffusa: agire per l’ambiente»

Terzo classificato: Istituto di Istruzione Superiore G. Salvemini con il progetto: «Che bella impresa»

«A Baluss – Impresa Simulata» dell’Istituto Rosa Luxemburg è ora fra i tre finalisti della premiazione nazionale che si terrà il 23 novembre a Verona della manifestazione “Job&Orienta 2023”.

