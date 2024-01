Le scuole cittadine sono già al lavoro per partecipare al concorso di disegni, locandine e manifesti

Mentre con l’Epifania si concludono feste e iniziative del periodo natalizio, gli alunni delle scuole castellane si sono già messi al lavoro durante le vacanze per partecipare al concorso di disegni, locandine e manifesti del Carnevale nel centro storico di Castel San Pietro Terme, che si terrà domenica 11 febbraio. In attesa di definire il programma della manifestazione insieme a scuole, associazioni e commercianti, è ormai ufficiale il tema scelto per questa edizione: “Il Carnevale degli animali”.

«Quest’anno il carnevale sarà l’occasione per omaggiare i nostri amici a due o quattro zampe, oppure quelli alati che si librano in cielo, quelli con pinne e quelli con squame – annuncia l’Assessore alla Cultura Fabrizio Dondi -, prendendo le loro sembianze e trasformando la città, per un giorno, in uno zoo animatissimo e colorato. Animali domestici, selvatici, fantastici e fiabeschi, nostri compagni di vita, si sogni, di affetti, di fantasia. Animali simbolo: di forza, di astuzia, di tenerezza, di protezione. Animali presenza discreta ma molto numerosa: l’uomo pensa troppo a sé, e si dimentica che di tutta la vita sulla Terra costituisce solo lo 0,01 %; lo 0,4% sul totale degli animali (insetti, pesci, uccelli, mammiferi, eccetera). Il carnevale sarà così l’occasione per rappresentare in maschera, in corteo, col disegno o con le animazioni, animali domestici o selvatici, esistenti, esistiti o di completa invenzione».

Le scuole castellane dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono coinvolte innanzitutto nella gara per la realizzazione del disegno della locandina sul tema del Carnevale. La creazione prescelta sarà premiata diventando l’immagine dell’edizione 2024 della manifestazione.

I disegni in concorso possono avere misure a scelta, mentre le locandine devono avere una dimensione massima di 33×48 cm e i manifesti di 70×100 cm, e in ogni caso l’orientamento dell’immagine deve essere verticale. Per una buona resa grafica, si consiglia di utilizzare colori vivaci e tratti ben definiti.

Ogni classe può presentare al massimo 3 disegni, a scelta dell’insegnante, realizzati sia da un singolo alunno, sia da un gruppo di lavoro. Il singolo alunno o gruppo fa concorrere alla premiazione la propria classe o sezione. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro le 12,30 di lunedì 22 gennaio al Servizio comunale Cultura e Turismo in via Matteotti 79, primo piano, tel. 051 6954159-112-150-132, aperto dal lunedì al venerdì ore 9-13, e il giovedì anche 15-17,45 previo appuntamento.

Le opere verranno giudicate e selezionate da un’apposita giuria, composta anche da artisti castellani. Per garantire un giudizio imparziale, i disegni dovranno riportare nel retro solo l’eventuale titolo dell’opera. I riferimenti anagrafici dell’autore (nome, cognome indirizzo, telefono, scuola di appartenenza, del singolo studente o referente del gruppo di lavoro che rappresenta la classe o sezione in concorso) andranno inseriti in una busta che dovrà essere chiusa ed allegata al disegno. Le premiazioni avverranno domenica 11 febbraio e dalla stessa data gli elaborati vincitori del concorso saranno esposti nella Sede Municipale.

Bambini e ragazzi di tutte le scuole, dall’asilo nido fino alle scuole secondarie di 2° grado, potranno concorrere anche al premio delle maschere. Dopo essersi iscritte gratuitamente al punto di raccolta, tutte le maschere sfileranno liberamente per le vie del centro storico e una giuria itinerante premierà le prime tre classificate.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative del Comune di Castel San Pietro Terme nel sito www.cspietro.it e nella pagina Facebook www.facebook.com/cspietro/ (clicca “mi piace” per seguire le iniziative del Comune).