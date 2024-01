Sabato 20 gennaio alle ore 17, nella splendida cornice del Circolo Sersanti verranno annunciati i vincitori

Sabato 20 gennaio alle ore 17, nella splendida cornice del Circolo Sersanti si annunceranno i vincitori della terza edizione del premio letterario Gordie&Mina. Nato da un’idea di Arianna Di Pietro, responsabile della libreria dei ragazzi e delle ragazze Il Mosaico di Imola, con il contributo del Comune di Imola, di Asscooper, e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, è giunto alla sua terza edizione con una partecipazione da record: sono stati ben 958 i ragazzi e le ragazze che hanno aderito e ha coinvolto tutti gli istituti comprensivi del comune.



Il Premio “Gordie&Mina” è un concorso letterario per ragazzi e ragazze frequentanti la scuola secondaria di primo grado nel Comune di Imola. Lo scopo del concorso letterario è quello di sostenere e incentivare il talento letterario e la creatività dei ragazzi e delle ragazze, a cui è stato richiesto di proporre un racconto inedito e originale sul tema de “La lettera”.

Ma non solo, lo scopo del concorso, unico nel suo genere, è anche quello di formare i partecipanti attraverso un ciclo di incontri gratuiti sulla scrittura a cura di noti autori e autrici. Proprio perché “nessuno nasce imparato” i ragazzi e le ragazze che hanno aderito hanno partecipato, in orario scolastico grazie al preziosissimo contributo delle insegnanti, ad incontri formativi in cui si spiegava come si scrive un racconto, quali sono i finali a sorpresa, le tecniche narrative. Nel 2023 hanno incontrato: la libraia Arianna Di Pietro, l’autrice Lorenza Ghinelli, gli autori Giuseppe Festa e Sergio Rossi. Gli incontri sono stati registrati e inviati alle e agli insegnanti che hanno potuto caricarli su Classroom, in modo che i ragazzi e le ragazze possano usufruirne più volte.

La Giuria, composta da Sonia Casotti, responsabile sezione ragazzi della biblioteca Francesco Trisi di Lugo, Cristina Montanari storica bibliotecaria di Casa Piani, Roberta Favia, ideatrice del seguitissimo blog “Teste fiorite” e Daniela Pellacani, docente di lettere presso la Scuola secondaria di I grado G. Fassi di Carpi (MO), cofondatrice insieme a Jenny Poletti Riz ed Elisa Turrini di “Italian Writing Teachers” e la libraia Arianna Di Pietro hanno letto più di 400 racconti e selezionato 17 finalisti e finaliste.

Tra di loro ci saranno i tre che vinceranno dei buoni di spendere in materiale libraio. Primo premio euro 300; secondo premio euro 200; terzo premio euro 100.

Verrà annunciato anche l’istituto scolastico con il maggior numero di adesioni al concorso che vince un corso di formazioni per i docenti a cura di Alice Bigli.

“L’allontanamento dalla lettura e dalla scrittura a volte ci viene presentato come un dato di fatto irreversibile. E questo è un pericolo perché se non si riesce più ad immaginare viene a mancare la capacità d’inventiva e questo impedisce di cambiare il Mondo. Il Premio “Gordie&Mina”, con quasi mille partecipanti, ci consegna una diversa consapevolezza: in questo territorio, grazie a librerie, biblioteche, scuole e famiglie continuiamo a leggere e raccontare. Ed il Comune non può che essere accanto a questa bellissima iniziativa perché Imola vuole essere una città educante” sottolinea Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.