L’interessante progetto si chiama “Impiatta l’Impatto”

Al via la sperimentazione di “Impiatta l’Impatto”, il progetto realizzato da Camst group in collaborazione con MUGO che vedrà l’introduzione, una volta a settimana, di menù a basso impatto ambientale nelle mense scolastiche. La sperimentazione inizierà a Bastia Umbra e coinvolgerà le scuole primarie, per un totale di circa mille pasti al giorno, con l’obiettivo di partire su scala nazionale già dal prossimo anno scolastico.

Camst group, in collaborazione con MUGO, realtà climate tech italiana che grazie alla tecnologia crea esperienze di comprensione e azzeramento dell’impatto climatico delle aziende, porta per la prima volta nella ristorazione scolastica un progetto che considera l’intera filiera di produzione alimentare, dal campo alla tavola.

Nasce così “Impiatta l’Impatto”, il progetto scientifico che, partendo dal calcolo delle emissioni di CO2e generate dalla preparazione dei piatti presenti in menù, propone nuove ricette vegetali, sane e gustose, a minor impatto ambientale e rispondenti alle esigenze nutrizionali dei bambini.

Per compensare l’impatto climatico generato, Camst group sosterrà attraverso l’acquisto di Crediti di Carbonio certificati (Gold Standard e VCS) progetti di forestazione, agricoltura generativa e filtrazione d’acqua con l’obiettivo di mitigare le emissioni di gas serra. L’impatto climatico medio delle giornate “Impiatta l’impatto” sarà di 0,581 CO2e; tutti i piatti sono stati analizzati attraverso il framework della Product Carbon Footprint per misurare le emissioni di anidride carbonica per singola porzione.

Grazie alla diffusione di video, schede quiz e guide informative rivolte a bambini, famiglie e insegnanti, inoltre, si punta a rendere consapevoli tutti i soggetti coinvolti nella ristorazione scolastica, sull’impatto delle proprie scelte alimentari e sui legami tra cibo, salute e sostenibilità ambientale.

“Uno dei nostri obiettivi come società benefit – commenta Paola Bertocchi, responsabile sostenibilità di Camst group –, è sviluppare azioni migliorative per ridurre l’impronta ambientale di tutta la filiera. ‘Impiatta l’Impatto’ infatti è il primo progetto applicato ai menù della ristorazione scolastica che, grazie ad un approccio scientifico mirato che parte dallo studio delle emissioni di tutto il ciclo produttivo dei piatti, è in grado di proporre alternative più sostenibili senza trascurare l’aspetto nutrizionale degli alimenti. Ma non solo: oltre alla riduzione dell’impronta il progetto prevede anche la fase importantissima della compensazione, azione concreta e tangibile del nostro impegno nei confronti dell’ambiente. Siamo fortemente convinti che partire dall’educazione alimentare nelle scuole sia il primo passo per ottenere effetti tangibili anche in famiglia”.

Non è la prima volta che Camst group dimostra la propria sensibilità verso questi temi. È dello scorso febbraio, ad esempio, il lancio delle video ricette sostenibili di “Naturalmente in cucina”, create per sensibilizzare bambini e famiglie alla consapevolezza dello spreco alimentare ed invogliarli alla realizzazione di piatti vegetali sani e gustosi, con prodotti a filiera corta, buoni per la salute ma anche per l’ambiente.