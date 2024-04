Cerini è stata una personalità preziosa nel mondo della scuola nel territorio imolese

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di intitolazione a Giancarlo Cerini della scuola dell’infanzia statale di via Pirandello 12. Nelle scorse settimane, infatti, la giunta comunale e la commissione toponomastica avevano accolto molto favorevolmente la proposta di intitolazione che era stata avanzata dalla Dirigente Scolastico dell’IC 5, Prof.ssa Adele D’Angelo. Giancarlo Cerini è stato prima maestro elementare, poi Direttore didattico, poi Ispettore Dirigente tecnico dell’USR e infine, presso il Ministero, Presidente della Commissione Nazionale Infanzia.

All’inaugurazione sono intervenuti, fra gli altri, il vice sindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, Antonio Panzardi, direttore dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia-Romagna,la Dirigente dell’IC 5, Adele D’Angelo, Loretta Lega, presidente del “Centro studi Giancarlo Cerini”, Barbara Molinazzi, responsabile del “Servizio Infanzia 0-6” del Comune di Imola, Luciano Poli, ex coordinatore pedagogico della Vallata del Santerno e il vescovo,mons. Giovanni Mosciatti.

Il vice sindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, ha ricordato la figura di Cerini, che è stato una personalità enorme per il mondo della scuola a tutti i livelli e anche per il territorio imolese è stato un riferimento assai prezioso ed importante. Appassionato, competente e gentile, con le sue riflessioni e i suoi scritti, la sua lezione rimane scolpita in quanti hanno avuto modo di ascoltarlo e di leggerlo. Con lui anche la scuola del territorio imolese è cresciuta davvero. Cerini è stato più volte protagonista di momenti formativi, conferenze, iniziative, incontri e dibattiti, lasciando un ricordo bellissimo in tanti insegnanti ed educatori del territorio imolese. Castellari ha ricordato che, in particolare, Cerini ha dedicato molte energie alla crescita del sistema integrato 0/6 anni e all’infanzia, che a Imola e nel Circondario Imolese sono un patrimonio consolidato e diffuso. E’ per questo che intitolargli una scuola dell’infanzia significa ricordarlo nel migliore dei modi. Rinnovando, nel contempo, l’impegno a proseguire nel progetto del sistema integrato 0-6 anni, le cui linee guida sono il frutto del pensiero di Cerini.

“L’ispettore Giancarlo Cerini, uomo di grande spessore umano e professionale, è stato un punto di riferimento certo per qualsiasi problema che riguardasse la scuola. Competente, capace di prendersi cura della scuola, degli insegnanti, dei dirigenti scolastici, ha elaborato, oltre ai moltissimi documenti cardine per le Istituzioni scolastiche, le linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” fa sapere la Dirigente Adele D’Angelo. “Ma anche elemento di spicco, sul piano nazionale, dell’associazionismo dei docenti: si può dire che il Centro Democratico degli Insegnanti (CIDI) fosse in gran parte una sua creatura – ricorda la Prof.ssa D’Angelo, che aggiunge – chi ha lavorato nel mondo della scuola del territorio imolese, l’ha sempre conosciuto, appunto, come “persona di scuola”, al servizio della scuola: lo ricordano sia nel contesto delle iniziative CIDI promosse già a partire dei primi anni ’90, e in quelle più istituzionali, messe in cantiere dalle singole scuole e dalla rete del CISST, relative alla Riforma degli Ordinamenti scolastici, agli Orientamenti per la scuola dell’Infanzia, alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e, infine, all’ampio dibattito apertosi sulla necessità della continuità educativa tra i segmenti formativi rivolti all’infanzia. Su questo versante, la Commissione presieduta da Cerini era pervenuta alla recente definizione delle Linee Guida per il Sistema integrato 0/6. E’ così che la nostra la comunità scolastica tutta intente ricordarlo. E nel ricordo riconferma l’impegno nel proseguire il percorso sul piano dell’impegno per una scuola migliore che Giancarlo Cerini ha indicato e intrapreso”.