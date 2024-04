Da oggi, lunedì 29 aprile, sono aperte le iscrizioni ai centri estivi convenzionati con il Comune di Bologna rivolti a bambini/e da 3 a 14 anni residenti nel Comune di Bologna.

Da quest’anno le iscrizioni saranno divise per fascia di età in due periodi: il primo periodo, dalle 14 del 29 aprile alle 12 del 6 maggio, sarà riservato all’iscrizione di bambine e bambini di età 6-14 anni (ovvero nati dal 1/1/2010 al 31/12/2017, più nati dal 1/1/2018 al 30/4/2018 che frequentano la scuola primaria come anticipatari); il secondo periodo, dalle 14 del 6 maggio alle 12 del 13 maggio, sarà riservato all’iscrizione di bambine e bambini di età 3-6 anni, cioè che frequentano o hanno frequentato la scuola dell’infanzia oppure una Sezione Primavera nell’anno scolastico 2023/24 (nati dal 1/1/2018 al 31/12/2020 più nati dal 1/1/2021 al 31/12/2021 anticipatari alla scuola dell’infanzia sia pubblica che privata oppure iscritti alle Sezioni Primavera).

Le iscrizioni di bambine e bambini 3-14 anni anche non residenti a Bologna apriranno dalle 14 del 25 maggio: si potranno presentare domande solo sui posti eventualmente disponibili e si potrà indicare una sola preferenza per ogni settimana scelta.

Per ottimizzare la gestione degli accessi a Iperbole e al modulo online di iscrizione ai centri estivi, per il 29 aprile 2024, giorno di apertura delle iscrizioni per bambine e bambine dai 6 ai 14 anni, sono state predisposte due diverse code di attesa.

La prima coda di attesa gestirà gli accessi a Iperbole; la seconda gli accessi al modulo online di iscrizione ai centri estivi.

I genitori che prima del 29 aprile hanno già precompilato la domanda di iscrizione e devono solo inviarla, possono usare il link personale ricevuto all’indirizzo email indicato nel modulo: in questo modo potranno evitare la coda di attesa sul sito Iperbole e andare direttamente alla coda di attesa per l’invio del modulo.

Queste stesse code di attesa verranno attivate il giorno 6 maggio 2024 in occasione dell’apertura delle iscrizioni per bambini/e 3-6 anni.

Il giorno dell’apertura del bando sarà possibile collegarsi al portale a partire da trenta minuti prima dell’orario di apertura del bando e restare in attesa fino all’orario di apertura.

La permanenza in attesa non dà nessuna precedenza nella presentazione della domanda: al momento di apertura del bando chi è già in attesa verrà fatto entrare in modo casuale nella coda e quindi nel modulo online.

Si può inviare una sola domanda di iscrizione ai centri estivi convenzionati con il Comune di Bologna per ogni figlio o figlia: le eventuali successive domande di iscrizione, inviate sempre entro i termini di apertura del bando, saranno annullate.

Le domande di ammissione ai centri estivi saranno ordinate in base alla data e all’ora di invio, che deve avvenire entro i termini di apertura del bando. Bambini e bambine con disabilità hanno sempre la precedenza: è necessario comunque iscriversi durante il periodo di apertura del bando per richiedere il sostegno educativo.