Il bando riguarda l’iscrizione a quattro strutture del Comune e delle frazioni

Sono aperte le iscrizioni online ai nidi d’infanzia del Comune di Castel San Pietro Terme per i bambini nati dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2024 residenti nel territorio comunale. L’Ufficio Scuola ha inviato ai genitori dei bambini della fascia d’età interessata una lettera contenente tutte le informazioni utili.

Il bando riguarda le iscrizioni alle seguenti quattro strutture: il Nido comunale “Girotondo” di Castel San Pietro Terme (via Di Vittorio 28/A); il Nido comunale “Arcobaleno di Osteria Grande” (via Serotti 8); il Nido privato convenzionato “La casa di Mamma Oca n. 6” di Gallo Bolognese (via Conventino 1531); il Nido paritario convenzionato “Don Luciano Sarti” di Castel San Pietro Terme (via Palestro 38). Quest’ultima struttura accoglie bambini di età dai 12 ai 36 mesi, mentre nelle altre tre l’età va dai 9 ai 36 mesi.

In caso di difficoltà a scaricare il bando, sarà possibile ritirarlo in formato cartaceo, sempre a partire dal 17 aprile, all’Ufficio Scuola comunale, al secondo piano del Municipio in piazza Venti Settembre (entrare nel portone di destra guardando il Comune) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, il martedì anche dalle 15 alle 16 e il giovedì anche dalle 15 alle 17,45, tel. 051 6954122.

Le domande devono essere presentate esclusivamente on line fino alle ore 12,30 di mercoledì 8 maggio. Per il procedimento è necessaria l’autenticazione con SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

In via residuale, per chi ha reali necessità, è possibile effettuare la compilazione assistita della domanda, previo appuntamento con l’Ufficio Scuola tel. 051 6954122, entro il 6 maggio 2024 (occorre lo SPID del richiedente). Resta a carico del richiedente la verifica del corretto inoltro della domanda.

I pagamenti delle rette saranno intestati al genitore che presenta la domanda, pertanto le future attestazioni di avvenuto pagamento saranno emesse esclusivamente a suo nome.

Tutte le informazioni relative al bando e alla domanda di iscrizione possono essere richieste all’Ufficio Scuola e-mail: scuola@comune.castelsanpietroterme.bo.it – tel. 051 6954122-126.