Sono 1546 le domande ammissibili presentate dai residenti dei Comuni del Nuovo Circondario Imolese

E’ stata pubblicata nei giorni scorsi la graduatoria provvisoria delle richieste di contributo presentate dai residenti nel Circondario Imolese relative al “Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro 2024”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e rivolto alle famiglie dei bambini/e dei ragazzi/e dai 3 ai 13 anni nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche.

Ricordiamo che i campi estivi accreditati sono 35 per il Comune di Imola e 63 le proposte presentate per tutti i Comuni del Circondario.

“Si tratta di un progetto regionale molto gradito dalle famiglie grazie al quale da alcuni anni si sostengono le attività estive, con contributi straordinari, oggi fino a un massimo di 300 euro per famiglia beneficiaria, nel limite di 100 euro a settimana per tre settimane a bambino/a” spiega Fabrizio Castellari, vice sindaco ed assessore alla Scuola del Comune di Imola. Ricordiamo che il Comune di Imola svolge il ruolo di capofila nel coordinare a livello di Circondario il progetto regionale.

Nella graduatoria inserite 1546 istanze ammissibili a livello di Circondario

Nella graduatoria sono state inserite 1546 istanze ammissibili presentate dai residenti dei Comuni del Nuovo Circondario Imolese, di cui 853 del Comune di Imola. I fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per tutti i Comuni del Nuovo Circondario Imolese ammontano ad euro 212.420,00 che consentono di soddisfare le prime 804 istanze.

Visto l’elevato numero di domande pervenute, come lo scorso anno, i Comuni del Nuovo Circondario Imolese hanno condiviso che ulteriori fondi, pari a circa 113.000,00 euro (di cui 58.800 dal Comune di Imola), saranno garantiti fin da ora dai comuni stessi, che nel frattempo hanno fatto richiesta per accedere ai fondi nazionali mirati (Dipartimento per le politiche per la famiglia) e consentiranno di dare risposta a tutte le istanze delle famiglie con ISEE fino a 20mila euro, ovvero ad ulteriori 448 istanze.

Ricordiamo che la soglia Isee entro la quale era possibile fare richiesta di contributo è pari a 24mila euro. Inoltre, potranno essere ammessi al contributo per l’abbattimento della quota di iscrizione i bambini e i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati all’01/01/2007 ed entro il 31/12/2021) indipendentemente dall’attestazione Isee delle famiglie.

Campi estivi: importante occasione per socializzare

Mettendo in campo altre risorse, anche quest’anno si è voluta dare una risposta molto attesa verso un numero significativo di famiglie. “Le attività estive sono fra le offerte consolidate di Imola e del territorio e rappresentano un sostegno alle famiglie che si rinnova e si amplia di anno in anno. Rappresentano l’occasione per i bambini e ragazzi per continuare a sviluppare quei momenti di socializzazione che sono davvero importanti e che sono il primo elemento di valore delle attività estive” sottolinea Castellari.

Ora 180 mila euro dal Comune di Imola per l’integrazione dei più fragili

“Ora, dopo avere coperto tutte le domande fino a 20mila euro Isee, concentriamo gli sforzi economici verso i bambini e le bambine più fragili, per la loro integrazione nei centri estivi. Per fare questo, il Comune di Imola, ad esempio, metterà a disposizione altri 180 mila euro. L’integrazione di tutti i bambini/e, a partire dai più fragili, è un tratto fondamentale dei centri estivi. L’obiettivo è dare continuità il più possibile agli interventi educativi di cui i bambini e ragazzi più fragili usufruiscono durante il periodo scolastico” conclude Castellari.

Note informative tecniche da bando

Le famiglie non ammesse al contributo per mancanza di requisiti (link file esclusi per mancanza requisiti) potranno presentare entro il 03/06/2024 le proprie osservazioni, corredate da documenti attestanti il possesso dei requisiti alla data della scadenza del bando (09/05/2024) all’indirizzo serviziscolastici.campiestivi@comune.imola.bo.it.

Entro lo stesso termine (03/06/2024) e con le stesse modalità, coloro che hanno presentato un ISEE difforme dovranno presentare un’attestazione priva di omissioni/difformità.

Per maggiori informazioni per il Comune di Imola : tel. 0542/602319

Il contributo sarà versato direttamente al gestore del centro estivo frequentato, scelto tra quelli iscritti nell’elenco circondariale; la famiglia verserà al centro estivo l’eventuale quota eccedente a copertura della retta, qualora superiore a € 100,00 a settimana.Saranno direttamente i gestori dei centri estivi a consegnare, al termine delle attività, al Comune di residenza del bambino, le ricevute/fatture di pagamento rilasciate e le dichiarazioni attestanti i periodi di effettiva frequenza. In ogni caso, le famiglie aventi diritto sono invitate a conservare le ricevute di pagamento rilasciate dai gestori e a consegnarle, qualora richieste dall’amministrazione.