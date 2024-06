L’obiettivo di queste prove è verificare l’efficacia della procedura di evacuazione in situazioni di emergenza non grave

Nei giorni scorsi, nei nidi d’infanzia comunali Girotondo di Castel San Pietro Terme e Arcobaleno di Osteria Grande si sono svolte le esercitazione antincendio con prova di evacuazione. Per i bimbi è stata solo un’occasione come tante altre per giocare al trenino in giardino insieme alle dade, ma per l’Amministrazione comunale questi sono appuntamenti molto importanti, che si ripetono periodicamente e ai quali viene dedicata grande attenzione.

«L’obiettivo principale delle prove effettuate nelle due strutture di Castel San Pietro Terme e Osteria Grande era verificare l’efficacia della procedura di evacuazione in situazioni di emergenza non grave – riferiscono i responsabili del Comune –. Le esercitazioni si sono svolte regolarmente, in un clima sereno. I bambini hanno raggiunto tranquillamente il punto di raccolta in giardino accompagnati dalle loro educatrici, sempre attente ed esperte, anche grazie alla formazione ricevuta».

Hanno partecipato in totale 94 bambini, di cui 58 al nido Girotondo di Castel San Pietro Terme con 14 educatrici più una ragazza del servizio civile, e 36 all’Arcobaleno di Osteria Grande, accompagnati da 8 educatrici.

Erano presenti responsabili e operatori dell’ufficio scuola, dell’ufficio organizzazione, dell’ufficio tecnico e della Polizia Locale. A sorvegliare il corretto svolgimento delle operazioni, l’ingegnera della ditta specializzata che il Comune ha incaricato per il Servizio Prevenzione e Protezione.