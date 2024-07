Una novantina i ragazzi e le ragazze che hanno completato il percorso di studio

Sì è svolta nella sala del Consiglio comunale, la cerimonia di consegna da parte del Centro di Formazione Professionale Ciofs/Fp sede di Imola delle Qualifiche e dei Diplomi di IV anno agli allievi e allieve che hanno terminato il proprio percorso di studi a giugno 2024.

La consegna delle Qualifiche ha interessato 65 ragazzi e ragazze, che hanno conseguito la qualifica di Operatore dell’Acconciatura, Operatore Trattamenti Estetici, Operatore alle Vendite, Operatore Impianti Elettrici mentre 22 allievi e allieve hanno conseguito il diploma di IV anno per Tecnico nella gestione di sistemi tecnologici intelligenti e per Estetista.

A consegnare i diplomi e portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stato il sindaco Marco Panieri, insieme al vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, affiancati dalla direttrice del CIOFS/FP sede di Imola, Gianna Gambetti.

“Quest’anno la consegna dei diplomi in un luogo istituzionale quale la sala del Consiglio comunale, alla presenza delle autorità ha visto una grande partecipazione da parte degli studenti e delle loro famiglie. Ringrazio il sindaco Panieri e il vice sindaco Castellari per la disponibilità e l’attenzione al sistema della formazione. Questa iniziativa ha consentito di dare valore e riconoscimento ai risultati ottenuti dai ragazzi e dalle ragazze che hanno scelto un percorso nell’ambito istruzione e Formazione Professionale” ha commentato la direttrice del CIOFS/FP sede di Imola, Gianna Gambetti.

“Prima come Ecap, a partire dal 1974, poi dal 2005 come Ciofs, che ne ha raccolto il testimone, da 50 anni la formazione professionale è protagonista a Imola. Continua, infatti, a crescere in misura molto positiva e significativa la realtà del Ciofs, che ora propone molti e differenti profili formativi – hanno sottolineato il sindaco Marco Panieri e il vice sindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari -. Il nostro ringraziamento va alla dott.ssa Gianna Gambetti, da molti anni direttrice di questo importante segmento formativo, a tutto il suo staff di collaboratori e a tutti i docenti”. “La formazione professionale è molto preziosa. In alcuni casi, fra l’altro, risponde al bisogno formativo di studenti che hanno incontrato difficoltà negli studi superiori o nei percorsi più tradizionali. Con ciò rappresenta anche un antidoto alla dispersione scolastica. Tutti hanno talenti e tutti hanno diritto ad incrociare un percorso che valorizzi le proprie qualità. In questo il Ciofs continua ad essere un riferimento molto prezioso e qualificato per diversi ragazzi e ragazze del nostro territorio. Ci ha fatto molto piacere avere visto ragazzi e ragazze motivati, orgogliosi del traguardo raggiunto e le famiglie davvero soddisfatte per i propri figli”.