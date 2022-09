Il pellegrinaggio, fortemente voluto dall’Arcivescovo, ha portato i fedeli a vivere l’esperienza di preghiera e comunione nei luoghi di Santa Bernardette Soubirous

Tre aerei e due pullman sono partiti da Bologna in direzione Lourdes in occasione del pellegrinaggio Diocesano organizzato da Petroniana Viaggi e Turismo insieme a Unitalsi e l’Ufficio Diocesano per la Pastorale del turismo, pellegrinaggi e tempo libero. A bordo di questa “flotta” inedita hanno trovato posto oltre 600 pellegrini provenienti da Bologna e da tutta l’Emilia-Romagna e più di 30 sacerdoti guidati dal Vescovo di Ferrara, Mons. Gian Carlo Perego, e dall’Arcivescovo di Bologna a Presidente della CEI, Card. Matteo Zuppi per tre giorni, dal 31 agosto al 2 settembre, di pellegrinaggio, preghiera e meditazione.

Un viaggio fortemente voluto proprio dall’Arcivescovo di Bologna che ha raccolto l’entusiasta adesione di tanti fedeli e numerosi sacerdoti: “Andiamo a Lourdes per camminare insieme e ringraziare la Madonna – commenta don Massimo Vacchetti, responsabile Ufficio Diocesano per i Pellegrinaggi -, accompagnando in tre giorni di preghiera e meditazione anche i tanti malati che si sono uniti a noi e che saranno assistiti dall’Unitalsi bolognese”. Il pellegrinaggio ha visto momenti di preghiera comunitaria e personale, processioni e un percorso fra i luoghi della vita di Santa Bernadette Soubirous: “Questi giorni sono stati occasione per rinnovare la fede di tanti bolognesi ripercorrendo i passi semplici e umili di Bernardette, passando insieme giorni di fraternità in un luogo di grande bellezza e suggestione spirituale: l’Arcivescovo ha celebrato la Santa Messa nella Grotta delle Apparizioni e il Rosario davanti alla statua della Madonna e non è mancata la tradizionale fiaccolata”.

L’organizzazione del pellegrinaggio è stata curata da Petroniana Viaggi, l’agenzia di proprietà della Diocesi bolognese: “Un pellegrinaggio di queste dimensioni richiede un importante sforzo organizzativo – commenta il presidente Andrea Babbi –: ringrazio Unitalsi che ha assistito i pellegrini ammalati e tutto il personale dei nostri uffici in via del Monte per aver permesso di dare vita a un momento di spiritualità e fede così importante per la Diocesi bolognese e per tutta la regione”.