Disponibile anche negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Bologna

Poste Italiane dedica alla Giornata Internazionale della Pace una colorata cartolina a tema, imperdibile per tutti gli appassionati e collezionisti del settore, che sarà disponibile al prezzo di 0,90€ nei dieci Spazio Filatelia del territorio (Roma, Milano, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Firenze e Napoli) e in tutti gli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Bologna (Bologna Roveri, Bologna Emilia Levante, Bologna Ponente, Bologna 1, via Cairoli 1, Bologna 15, in piazza Liber Paradisus 19/B, Bologna 30 in via Amatore Sciesa 20, Bologna 34 in via L. Pirandello 22, Zola Predosa, Casalecchio di Reno, San Pietro in Casale, Calderara di Reno, San Giovanni in Persiceto, Porretta Terme, Crevalcore, San Lazzaro di Savena, Castel San Pietro Terme, e Imola 3 in via Felice Orsini 3). Sino a sabato 24 settembre sarà in distribuzione anche un annullo speciale dedicato alla ricorrenza.

La Giornata Internazionale della Pace, celebrata il 21 settembre di ogni anno, è stata istituita nel 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 36/67. La risoluzione invitava tutti gli stati membri, organizzazioni del sistema, organizzazioni regionali e non governative e individui a commemorare il giorno sia attraverso l’educazione e la consapevolezza pubblica sia nella cooperazione per la pace globale.

Il 21 settembre le Nazioni Unite invitano così tutti i popoli a deporre le armi e a riaffermare il loro impegno a vivere in armonia gli uni con gli altri: il tema di quest’anno è “Porre fine al razzismo. Costruisci la pace”.

Per qualsiasi informazione o curiosità sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.