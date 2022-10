In decisa ripresa matrimoni e unioni civili, la mortalità ritorna su livelli contenuti, in flessione la natalità, saldo migratorio lievemente passivo

Bologna sfiora i 391.400 residenti al 30 giugno 2022. Nei primi sei mesi dell’anno sono nati 1.339 bambini (73 in meno rispetto allo stesso periodo del 2021). La mortalità ritorna su livelli più contenuti: nel primo semestre 2022 sono stati registrati complessivamente 2.362 decessi di residenti a Bologna (-11,9% rispetto a gennaio-giugno 2021). I movimenti migratori a Bologna sono intensi, pur con un saldo migratorio lievemente passivo (-285 abitanti), la nostra città si conferma attrattiva soprattutto rispetto al resto d’Italia.

Il 64% dei residenti è in età attiva (tra i 15 e i 64 anni; 250.660 persone), i minori fino a 14 anni, 44.748, sono nettamente inferiori agli ultra-sessantacinquenni, che sfiorano le 96.000 persone.

Popolazione e famiglie

Sono 391.382 gli abitanti di Bologna al 30 giugno 2022 (-0,2% rispetto a giugno 2021). L’età media dei bolognesi è di 46,9 anni.

A Bologna vivono 54.051 minori. Superano gli 80 anni 36.315 persone (9,3% dei residenti) e 59.659 hanno età compresa tra i 65 e 79 anni (15,2% degli abitanti).

I centenari sono 256 (soprattutto donne). I più longevi in città: 2 donne di 106 anni e un uomo di 105 anni.

Le famiglie anagrafiche a Bologna sono 209.977 e, in media, non raggiungono i 2 componenti (1,8).

Le famiglie unipersonali sono le più rappresentate (111.501; 53,1%). Circa un terzo degli ultra-sessantacinquenni vivono soli, in larga maggioranza donne. Tra gli ultraottantenni le donne ‘single’ sono 18.345, quasi il 40% delle bolognesi in questa fascia d’età.

Le famiglie con minori sono il 17% del totale (35.504), tra queste i nuclei mono-genitoriali sono 6.253 (prevalentemente madri con figli minori).

Flussi migratori intensi: rallentano le iscrizioni, in crescita le cancellazioni

Nel periodo gennaio-giugno 2022 le intense dinamiche migratorie che da sempre interessano Bologna, vedono rallentare le nuove iscrizioni nei registri dell’anagrafe, in complesso 6.424, mentre in uscita si contano circa 6.709 cancellazioni e il saldo migratorio scende a -285 abitanti. Tuttavia il saldo è attivo per + 649 persone con l’estero, anche il bilancio migratorio con le altre regioni italiane è attivo (+1.129 abitanti), soprattutto con il sud e le isole (+1.062), mentre è negativo (per 59 abitanti) con le altre province dell’Emilia-Romagna.

Si conferma passivo il bilancio migratorio con l’area metropolitana (-1.772 residenti), soprattutto con i comuni della cintura, mentre i saldi sono positivi con i comuni prossimi ai confini provinciali e le aree dell’Appennino.

Natalità in flessione, in crescità la nuzialità

Nella nostra città le nascite si sono mantenute sui livelli relativamente elevati dei primi anni ’70 fino a dicembre 2021, diversamente da quanto sta avvenendo in Italia che, in questi anni, ha raggiunto i minimi storici della natalità. Nel 2022 la diminuzione delle nascite interessa però anche Bologna, seppure in misura contenuta.

Sono 1.339 i nati nel primo semestre, in flessione del -5,2% rispetto al periodo gennaio – giugno 2021.

Il 2022 a Bologna segna la ripresa della nuzialità, nel primo semestre sono stati celebrati 417 matrimoni (+53,3% rispetto al periodo gennaio-giugno 2021), quasi il 10% in più rispetto alla media semestrale del triennio pre-covid 2017-2019. Nei primi sei mesi del 2022 si conferma la maggior propensione degli sposi a scegliere il rito civile, con 341 nozze in municipio a fronte di 76 celebrazioni religiose.

Tra gennaio e giugno 2022 sono state celebrate 26 unioni civili (14 in più del 2021): 15 maschili e 11 femminili.

La mortalità ritorna su livelli più contenuti nel primo semestre 2022

Nel corso del primo semestre 2022 sono stati registrati complessivamente 2.362 decessi di residenti a Bologna (-11,9% rispetto a gennaio-giugno 2021).

Si rileva un calo del -8,3% degli eventi avvenuti nei primi sei mesi del 2022 rispetto alla media del quinquennio 2016-2021.

Gli stranieri: 155 nazionalità sotto le Due Torri

A Bologna risiedono quasi 62.000 cittadini di nazionalità straniera e costituiscono il 15,8% della popolazione di Bologna. Le donne sono più numerose (32.992 contro 28.806 uomini), anche se si riscontrano notevoli differenze tra le varie nazionalità.

Gli stranieri che vivono sotto le due torri sono soprattutto europei (41,6%) e asiatici (37%).

La componente straniera è assai eterogenea, basti pensare che a Bologna sono presenti ben 155 nazionalità; le più rappresentate sono: Romania con 10.337 residenti, seguita a distanza da Bangladesh (5.132) e Filippine (4.945).

Le tendenze demografiche a Bologna nel primo semestre 2022 sono contenute nello studio elaborato dall’Ufficio di Statistica del Comune di Bologna.