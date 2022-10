Le iscrizioni sono aperte sino a sabato 22 ottobre

La BSMT, Accademia di Musical di Bologna diretta da Shawna Farrell fondata insieme al Presidente Giuseppe Lombardo, grazie alla sua esperienza trentennale nelle Arti Performative, ha vinto il bando comunale “La città che risuona” finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane, per dare vita al progetto “Musical&More”.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la musica, il canto, la danza, il teatro possono realmente cambiare il corso della vita delle persone, avvicinandole alla bellezza, alla condivisione, alla partecipazione e al benessere personale e della comunità, diventando strumenti di aggregazione, inclusione e crescita personale e artistica, soprattutto per le giovani generazioni.

Per questo la BSMT mette in campo le sue professionalità al livello più alto, per la realizzazione di un progetto ambizioso, costruito su tre percorsi allo stesso tempo distinti ma paralleli, rivolti a ragazzi dagli 8 ai 18 anni, che ruotano intorno agli strumenti educativi e culturali del Musical Theater.

Il Bologna Children and Youth Choir: è rivolto a ragazzi di culture differenti, provenienti soprattutto da situazioni di difficoltà sociale o di disabilità. Il coro sarà caratterizzato da inclusione e multiculturalità, grazie al coinvolgimento di Associazioni attive sul territorio e alla scelta di un repertorio costruito su linguaggi multietnici, così da unire in un abbraccio comune ragazzi dalle origini più diverse, spaziando dal musical al jazz con aggiunta di rock e rap, integrando il canto con movimenti coreografici e body percussion.

Il Laboratorio di Musical: unirà al canto movimento corporeo e danza, oltre che recitazione, dando vita ad un percorso virtuoso di condivisione ed inclusione, fino alla restituzione finale del lavoro svolto all’interno della loro comunità, accrescendo la loro autostima e la coscienza delle loro capacità individuali e di gruppo.

L’Allestimento di un musical: sarà un percorso completo nella produzionedi un vero spettacolo di musical Theater professionale, dalle prove alla messa in scena finale, passando per tutte le fasi della realizzazione: preparazione, realizzazione di scenografie e costumi, performance; il tutto guidato da un team di docenti di livello internazionale, scelto dalla BSMT fra i suoi collaboratori.

Il titolo scelto per il percorso di allestimento è: ONCE ON THIS ISLAND. Questo spettacolo, scritto dal premiato duo Lynn Ahrens e Stephen Flaherty (autori di Ragtime e Anastasia) ha come tema l’integrazione sociale tra culture diverse e sarà il primo musical multi-etnico prodotto in Italia. Uno scambio culturale, artistico e umano tra ragazze, ragazzi e insegnanti di diverse etnie. Un’occasione unica, divertente e stimolante per unire la tradizione anglosassone del Musical Theater con suoni e danze provenienti dal folk tribale, reggae, gospel e la commedia dell’arte italiana.

Le lezioni dei tre corsi si terranno presso il LABo, uno spazio culturale e polifunzionale pensato e dedicato soprattutto ai ragazzi, sito presso il quartiere San Donato, allo scopo di avvicinare al mondo delle arti performative anche ragazzi con disabilità e svantaggi sociali.

Per informazioni e iscrizione ai corsi:

+39 345 9228838 – musical@bsmt.it

Iscrizioni aperte fino al 22 ottobre 2022