In Bolognina un progetto di sensibilizzazione nei confronti delle esigenze degli anziani fragili nato grazie al patto di collaborazione con Arad e il supporto di una rete costituita da commercianti, Tper e sindacati dei pensionati

“Navile comunità amica delle persone con demenza” è un progetto che nasce nell’ambito del lavoro di comunità del Quartiere Navile nei confronti degli anziani fragili e dei loro care-giver.

L’iniziativa si sviluppa grazie al patto di collaborazione con Arad (Associazione Ricerca Assistenza Demenze) con il supporto dell’Uffico Reti e Lavoro di Comunità e il Servizio Sociale di Comunità che ha portato alla creazione di un tavolo di co-progettazione cui hanno aderito diversi partner:

Confcommercio-Ascom Circoscrizione Navile

TPER

Comitato Progetto Bolognina

Comitato Strade degli Artisti

Comitato Bolognina 2000

Alzheimer Uniti Italia onlus

SPI CGIL Lega Navile

Cisl Pensionati

Il progetto intende sensibilizzare le comunità nei confronti delle esigenze degli anziani fragili e attivare interventi di intercettazione precoce di stati di disagio, specialmente in zone come la Bolognina dove risiede un alto numero di anziani soli e di coppie di anziani prive di una rete familiare di supporto e a rischio di isolamento.

È inoltre prevista l’attivazione di “antenne sociali” territoriali, costituite da commercianti, personale TPER, sindacati pensionati, finalizzata a informare e formare sui temi della fragilità legata all’età senile e alle patologie correlate, in particolare il disorientamento spazio-temporale e la degenerazione cognitiva.

L’obiettivo è quello di far crescere una rete di cittadini capaci di riconoscere, accogliere e segnalare ai servizi preposti le persone affette da demenza per facilitare il loro percorso di inclusione nel territorio in cui vivono, favorendo anche l’accesso ai servizi e alle risorse di comunità.

Il patto di collaborazione vuole essere la base per la condivisione di un percorso volto a coinvolgere progressivamente tutto il territorio del quartiere Navile, in sinergia con l’Ausl di Bologna, in particolare il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, le Case della Salute/Case di Comunità della Città di Bologna e le Case di Quartiere.