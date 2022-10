Obiettivo del progetto è avvicinare i giovani al mondo del lavoro in maniera consapevole

Si è conclusa la prima fase del progetto “Orientamento al lavoro”. Il Rotary Club Bologna Valle dell’Idice ha proposto agli studenti dell’IIS Giordano Bruno un percorso di informazione generale sul mondo del lavoro al 2022 in 5 date tra fine settembre e inizio ottobre.

Supportare gli studenti dei licei, istituti tecnici e professionali di Budrio, Medicina e Molinella è stato appassionante e coinvolgente per i soci del Rotary. Andrea Vaccari presidente, Pietro Del Prete in coordinamento, Mario Pantano e Domenico Tolomeo sono stati i relatori mentre altri interventi significativi hanno visto protagonisti soci impegnati a condividere esperienze e scenari futuri.

Il confronto è stato denso, passione ed esperienza da una parte, tensione ed energia dall’altra, tutt’altro che giovani annoiati che aspettano la campanella. “L’attenzione dei nostri giovani è stata pressante per un tema essenziale del loro futuro a breve. E non finisce qui, in cantiere successivi interventi specialistici a cura dei professionisti ed imprenditori del nostro Club, in linea forte con il senso rotariano del servizio alla comunità” – spiegano dal Rotary.