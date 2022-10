In Piazza Matteotti verrà montato il tradizionale albero di Natale

“In un momento così difficile, dopo due anni di pandemia, con la crisi energetica in atto, abbiamo voluto scegliere tutti insieme: le luminarie in centro storico per il periodo natalizio ci saranno anche quest’anno. E’ stata una bella occasione di confronto, all’insegna della partecipazione” fa sapere il sindaco di Imola, Marco Panieri.

La decisione, infatti, è stata presa congiuntamente in un recente incontro convocato in municipio proprio dal primo cittadino insieme agli assessori Raffini (Centro storico) Gambi (Cultura) Penazzi (Turismo), ai responsabili dei Servizi dei diversi assessorati comunali interessati, con le associazioni di categoria Confcommercio Ascom Imola, Cna Imola Associazione metropolitana, Confesercenti territorio imolese, Confartigianato Imprese Bologna metropolitana, l’Associazione Pro Loco, il Comitato Amici di San Domenico e con la presenza di numerosi operatori economici del centro storico.

“Nel corso dell’incontro abbiamo concordato tutti insieme da un lato di allestire le luminarie, dall’altro di applicare orari e periodi ridotti di accensione, per evidenziare il periodo difficile del Paese. Ma le luci ci saranno, perché vogliamo comunque mantenere un clima di serenità e di accoglienza nel cuore della città, con l’impegno di tutti, dal Comune alle associazioni ai singoli operatori, di aumentare il numero delle iniziative da svolgere nel periodo natalizio lungo le vie del centro storico” sottolinea il sindaco Marco Panieri, che riferisce “di un incontro che si è svolto in un clima molto positivo e collaborativo”.

Luminarie accese dal 3 dicembre al 31 dicembre – L’accensione delle luminarie avverrà sabato 3 dicembre e si protrarrà fino al 31 dicembre (l’anno scorso rimasero accese fino a domenica 9 gennaio), anticipando lo spegnimento serale rispetto agli anni precedenti e, se possibile, diversificando la durata fra le sere dei giorni feriali e quelle dei fine settimana.

Stesse modalità di accensione anche per le frasi di Vasco Rossi e Cesare Cremonini, che rimarranno montate fino alla fine dell’anno in corso, rispettivamente lungo la via Emilia e la via Appia. Mentre al centro di piazza Matteotti, sempre nello stesso periodo, svetterà il tradizionale Albero di Natale, grazie al contributo delle associazioni di categoria.

A sostenere il costo delle luminarie in centro (affitto luminarie, allacci e costo energetico) saranno il Comune (con 20 mila euro) e gli operatori economici del centro storico (questi ultimi sostenendo 85 euro iva compresa a testa, che diventano 60 euro iva compresa per gli studi professionali).

Oltre che nelle strade del centro storico, accompagnate dal tradizionale sistema di filodiffusione della musica, le luminarie saranno allestite anche nel giardino di San Domenico, ad opera del Comitato Amici di San Domenico e nelle frazioni.

Non ci saranno i fuochi d’artificio a Capodanno – Nel corso dell’incontro è stato anche stabilito di non eseguire il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio in programma a Capodanno alla Rocca Sforzesca, decidendo di destinare quelle risorse ad altre necessità della comunità imolese.