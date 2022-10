Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,30 del 21 ottobre

Con un avviso pubblico emesso nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme seleziona progetti di promozione turistica del settore apistico e delle eccellenze enogastronomiche del territorio, che si sviluppino in un’ottica di crescita culturale, tenendo conto delle peculiarità delle produzioni apistiche, della salvaguardia e tutela dell’ambiente, degli aspetti economici correlati a tali settori, tenendo conto delle diverse tipologie di target di riferimento in relazione alle diverse azioni da porre in essere (produttori, tecnici, cittadini, turisti, visitatori, studenti, ecc.).

«Il prodotto miele negli ultimi anni sta divenendo, nelle sue varie forme di utilizzo, un importante veicolo di promozione turistica del territorio e di marketing territoriale – sottolinea l’Amministrazione comunale -, di particolare rilevanza sia a livello alimentare, cosmetico, sanitario, ambientale, che in riferimento all’enogastronomia in abbinamento alle eccellenze agroalimentari del territorio. Il Comune di Castel San Pietro Terme persegue da anni politiche di promozione, salvaguardia e tutela del prodotto miele di qualità e derivati, con azioni a livello locale e nazionale finalizzate alla conoscenza del prodotto e delle aziende apistiche del territorio, anche supportando iniziative atte alla sensibilizzazione, conoscenza e utilizzo di tale alimento nei confronti della cittadinanza, anche con il coinvolgimento degli istituti scolastici, nonché con la collaborazione e co-progettazione alla realizzazione di iniziative pubbliche sul tema».

A sostegno dell’attività realizzata dal candidato vincitore, il Comune di Castel San Pietro Terme erogherà per gli anni 2022, 2023 e 2024 una quota di rimborso spese annuo massimo, come stabilito nei relativi Bilanci di esercizio. Per l’anno 2022, l’importo stanziato è stato stabilito fino ad un massimo di 20mila euro, a copertura delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti, tenuto conto delle entrate direttamente derivanti dalle iniziative realizzate. Per l’annualità 2022 potranno essere ammesse spese sostenute dall’1 gennaio 2022. Il rimborso potrà essere fino al 100% delle spese valide sostenute, dedotte le entrate, nei limiti dell’importo massimo di rimborso spese annuale stanziato per le annualità 2022-23-24.

Possono partecipare alla selezione i seguenti soggetti appartenenti al settore non profit: le libere forme associative, in forma singola o aggregata, iscritte nell’albo del Comune di Castel San Pietro Terme; associazioni, anche prive di personalità giuridica, enti no profit (istituzioni, fondazioni) e altri soggetti privati senza scopo di lucro, ancorché non iscritti nell’Albo del comune di Castel San Pietro Terme, che perseguono quale scopo sociale finalità di promozione, studio, formazione, cultura, ricreative, turistiche nell’ambito del settore apistico e della tutela e valorizzazione del miele di qualità e dei prodotti apistici, nonché dei prodotti dell’enogastronomia tipica, a condizione che le stesse siano costituite da almeno cinque anni.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,30 di venerdì 21 ottobre 2022 con qualunque modalità, ad esempio: direttamente all’Ufficio Protocollo presso Sportello Cittadino del Comune – Piazza XX Settembre n.3 il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8,30 alle 12,30; il martedì dalle 8.,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,45; il giovedì dalle 8,30 alle 17,45; a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato; mediante corriere; tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it. La firma autografa non è richiesta nel caso in cui la domanda (in formato pdf) venga firmata con firma digitale, intestata al soggetto che presenta la domanda di ammissione. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, che non potranno sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire completi e in tempo utile. Non saranno considerate le domande inviate oltre la data sopra indicata, in particolare non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

Informazioni per la partecipazione alla selezione pubblica e all’oggetto della convenzione possono essere richieste al Servizio Turismo del Comune in piazza XX Settembre n. 4 – orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 – tel. 051 6954150-159