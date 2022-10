E’ stato eletto nei giorni scorsi il nuovo direttivo dell’associazione

E’ già operativo il nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione Agire per Reagire onlus di Castel San Pietro Terme, eletto nei giorni scorsi dall’Assemblea dei Soci. Queste le cariche assegnate: Presidente Luana Pedota, Vice Presidente Emanuele Brini, Tesoriera Elena Maddalena, Segretaria Laura Roncaglia e Consigliera Elisa Olmi.

«Ci tengo a ringraziare i tre consiglieri uscenti, Cristina Baldazzi, Catia Mingozzi e Anna Raiola, per quanto dato a questa associazione in questi anni – afferma la neopresidente Luana Pedota – Ognuno dei volontari, che abbia una carica o meno, dona il proprio tempo a servizio dei meravigliosi ragazzi di questa associazione, ricevendo probabilmente molto di più. Questo gruppo nato ormai 29 anni fa ha visto in tutti questi anni diversi volontari, rappresentanti e ragazzi, ed ognuno ha lasciato in qualche modo un segno. Molto probabilmente quello che si nota a prima vista è proprio l’atmosfera familiare che si è creata e le amicizie nate in questi anni».

Dal sito web dell’associazione:

Agire per Reagire è l’associazione magica di Castel S. Pietro Terme, dove entri incupito ed esci alquanto sbalordito! La compagnia composta dai ragazzi diversamente abili e dai forti e sensibili volontari (abili diversamente) crea un mix di passione, divertimento, allegria e voglia di guardare al futuro con speranza e fiducia. Ci incontriamo due sabato al mese per dar vita a svariati progetti e laboratori: si danza, si gioca, si ride e si fanno merende assieme!!! Perfino le famiglie, anziché prendersi due ore di aria, stanno con noi a condividere quella che è diventata una famiglia più allargata e dove si respira aria di casa! Il nostro scopo è trascorrere del tempo assieme di qualità, far star bene i ragazzi, sostenere e supportare le famiglie… nel qui ed ora … ma anche con uno sguardo al futuro, ponendo le basi per una accoglienza attiva e una speranza che possa diventare realtà! “Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore”.