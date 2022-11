Sino all’8 gennaio sarà visitabile a San Benedetto del Querceto, frazione del Comune di Monterenzio

Presentata l’8 ottobre a Palazzo Re Enzo, in occasione dell’evento “120 anni di BCC Felsinea. La banca differente ieri, oggi, domani”, la mostra etnografica multimediale “120 anni di BCC Felsinea: relazioni di valore” diventa itinerante e fino all’8 gennaio 2023 è visitabile gratuitamente a San Benedetto del Querceto presso la sala polivalente della banca.

La mostra mette in luce gli aspetti sociali e le implicazioni della presenza territoriale di una Banca di Credito Cooperativo e al contempo racconta i centovent’anni di BCC Felsinea: un cammino di crescita condivisa che si è intrecciato fin dalle origini con i percorsi storico-culturali ed economici della pianura bolognese e dell’Appennino tosco-emiliano.

“120 anni di BCC Felsinea: relazioni di valore” è un viaggio tra foto d’archivio, documenti originali, video, testimonianze dirette e oggetti della tradizione per rivivere la storia, i valori e il profondo legame con il territorio della banca, a partire dal racconto del difficile contesto storico in cui si è sviluppata la cooperazione di credito, nata a fine Ottocento con l’intento di supportare l’economia agricola messa in crisi dalla Rivoluzione Industriale, per arrivare ai giorni nostri e soffermarsi sull’evoluzione a cui è andato incontro il Credito Cooperativo, che ha saputo sdoganarsi dal concetto di “banchetta” di provincia e diventare una realtà solida, forte e competitiva, ma senza rinunciare ai suoi principi fondanti ispirati alla mutualità, alla cooperazione, alla reciprocità. Un “modo differente di fare banca” che rappresenta l’essenza dell’economia circolare, dove le risorse del territorio vanno alla banca sotto forma di risparmi e tornano ad esso come aiuti alle famiglie, alle imprese, al Terzo Settore, alla comunità intera.

