Torna con cinque nuovi appuntamenti il ciclo di incontri “Genitori e figli: istruzioni per l’uso”, organizzato dagli Assessorati alle Politiche Giovanili e alle Politiche Educative del Comune di Castel San Pietro Terme.

«Dopo la lunga pausa dovuta al periodo covid, l’Amministrazione comunale riprende il ciclo “Genitori e figli: istruzioni per l’uso” con questa nuova serie di incontri che nascono per aiutare i genitori a comprendere le fasi di crescita, riconoscere i disagi e supportare i propri figli nei rischi che possono incontrare nelle relazioni quotidiane e sulla rete, per una genitorialità consapevole – affermano l’assessore alle Politiche Giovanili Fabrizio Dondi e l’assessora alle Politiche educative Giulia Naldi -. L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno continuare a impegnarsi nella promozione di un nuovo ciclo di iniziative rivolte alle famiglie e agli educatori, il settimo, per continuare a porsi al loro fianco nel percorso di crescita dei propri figli e ragazzi, attraverso il contributo di esperti, fra i quali Daniele Novara, uno dei più noti pedagogisti italiani, autore di molti libri e direttore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. Ringraziamo la cooperativa Solco per la preziosa collaborazione».

Il primo incontro, rivolto ai genitori di figli dagli 11 ai 18 anni, sarà sabato 17 dicembre alle ore 10 al centro giovanile di Castel San Pietro Terme in via Remo Tosi 7. La dottoressa Chiara Semprini, pedagogista di Solco Prossimo, parlerà di “Successi e insuccessi scolastici: come affrontarli e gestirli insieme ai ragazzi? Limiti e regole: quali sono i confini? L’importanza di negoziare con i figli”.

La rassegna proseguirà martedì 10 gennaio alle ore 20,30 ancora al centro giovanile di Castel San Pietro Terme di via Remo Tosi 7, con un incontro rivolto ai genitori di figli da 0 a 10 anni sul tema “Il valore educativo della routine: quali sono le basi per creare una solida routine quotidiana? I capricci nei bambini: cosa sono, come riconoscerli e riuscire ad affrontarli?” che sarà tenuto dalla dottoressa Alessia Piserchia, pedagogista di Solco Prossimo.

Martedì 16 gennaio alle 20,30 l’appuntamento sarà invece al centro civico di Osteria Grande in viale Broccoli 41 per un altro incontro rivolto ai genitori di figli dagli 11 ai 18 anni con la dottoressa Chiara Semprini, pedagogista di Solco Prossimo, sul tema “Le emozioni degli adolescenti: come ascoltarle e comprenderle, per supportarli in questa complessa fase della vita. Mio figlio online: potenzialità e pericoli della tecnologia in mano ai ragazzi”.

Serata speciale giovedì 2 febbraio alle ore 20,30 al Cassero Teatro comunale in via Matteotti 1, sul tema “Affrontare con coraggio le sfide educative dei nostri bambini e ragazzi” con il dottor Daniele Novara, pedagogista del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. Per partecipare a questo incontro è necessaria la prenotazione rivolgendosi all’Ufficio Politiche giovanili spg@comune.castelsanpietroterme.bo.it.

Infine giovedì 16 febbraio alle ore 20,30 si torna al centro civico di Osteria Grande in viale Broccoli 41 per un incontro rivolto ai genitori di figli da 0 a 10 anni, con la pedagogista Alessia Piserchia di Solco Prossimo, dal titolo “Comprendere le emozioni dei bambini per poter essere efficaci nella comunicazione e nella relazione. Autonomie dei bambini: quali sono gli step evolutivi? Quali comportamenti aiutano a costruire una sana autostima e fiducia nelle proprie capacità?”.

Per informazioni: Ufficio Solidarietà e Politiche Giovanili del Comune di Castel San Pietro Terme tel. 051 6954198 – www.cspietro.it e pagina Facebook www.facebook.com/cspietro/