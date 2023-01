Appuntamento mercoledì 18 gennaio alle ore 20.30 nella sede CRI di viale Oriani

La Croce Rossa Italiana – Sede di Castel San Pietro Terme – organizza un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari. L’incontro di presentazione del corso è mercoledì 18 gennaio alle ore 20.30 nella sede di viale Oriani 29. Saranno presentate le attività che i volontari potranno svolgere, gli obiettivi del corso e sarà possibile effettuare la preiscrizione.

Il corso è gratuito ed è aperto a tutte le persone che vogliono dedicare una parte del loro tempo libero ad aiutare chi ha bisogno. Prevede lezioni sui principi e le attività della Croce Rossa Italiana e una preparazione di base sul Primo Soccorso.

«Non abbiamo la super velocità, non leggiamo nel pensiero, non abbiamo la vista a raggi X, non abbiamo la mega forza, però sappiamo come salvare vite» affermano i volontari dell’associazione castellana nel volantino di invito per l’incontro di mercoledì 18.

Per informazioni: tel. 335 6843961 – segreteria.castelsanpietro@cribo.it