Il servizio, situato presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, sarà attivo sino a dicembre 2023

Il 6 dicembre 2022 è stato riattivato dal Nuovo Circondario Imolese lo sportello di ascolto e sostegno per vittime di usura, estorsione, per chi vive situazioni di sovraindebitamento e per i commercianti che vogliono recedere dai contratti con i gestori di slot.

Tale sportello è ubicato ad Imola presso la sede del Nuovo Circondario Imolese in Via Boccaccio, 27 (3° piano) e sarà attivo fino a dicembre 2023. L’accesso al pubblico è previsto, previo appuntamento, ogni 3 settimane nella giornata del giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 15:00.

Per consulenze e per fissare appuntamenti è attiva la linea telefonica numero 379/2774413 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00.

L’attività dello sportello verrà promossa con campagne di comunicazione cartacea ed online, nel tentativo di raggiungere i corpi intermedi del territorio più vicini ai possibili utenti dello sportello: sindacati, associazioni di categoria, Sert, servizi sociali comunali, ecc.

Nel mese di dicembre 2022 hanno contattato lo sportello 2 persone provenienti:

– la prima da Cesena ed è stata incontrata dall’avvocato Giacomo Di Modica in data 15 dicembre 2022. Si è trattato di un caso di sovraindebitamento. L’avvocato, valutata la situazione debitoria del richiedente aiuto e la presenza dei requisiti necessari per un intervento della Fondazione Interesse Uomo, ha consegnato all’interessato l’elenco della documentazione da produrre per l’istruzione della pratica. Appena l’interessato avrà raccolto tutta la documentazione richiesta gli verrà fissato un nuovo appuntamento allo sportello per il prosieguo della pratica

– la seconda da Ferrara ed è stata incontrata dall’avvocato presso lo sportello di ascolto e sostegno per vittime di Usura del Comune di Cento (Fe). Anche in questo caso si è trattato di un problema da sovraindebitamento ed è stata istruita una pratica per la Fondazione Interesse Uomo.

«Non possiamo che essere soddisfatti per la conferma di questo, considerando il numero di persone, residenti nel nostro territorio ma anche al di fuori, che hanno chiesto aiuto allo sportello nell’anno di attività 2021/2022, e il numero di pratiche destinate alla Fondazione Interesse Uomo per cui l’avvocato Giacomo Di Modica ha riscontrato la sussistenza dei requisiti necessari per la loro istituzione. Questo ci testimonia che il nostro essere presenti è un valore aggiunto per Imola e per il circondario, nonché una opportunità di ricevere un aiuto concreto E ci dimostra anche che i cittadini ripongono una grande fiducia nel lavoro che stiamo portando avanti» commentano dall’associazione LiberaBologna.