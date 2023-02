E’ aperto agli studenti delle scuole superiori del Circondario di Imola e Lugo

Dopo il successo delle precedenti edizioni, è in pieno svolgimento la decima edizione del concorso “Ezio Pirazzini, protagonista di una passione”, aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori del Circondario di Imola e del territorio, articolato in due sezioni: Stampa e Multimediale.

Dedicato alla memoria del giornalista sportivo imolese Ezio Pirazzini, il concorso è organizzato dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia – sezione di Imola, insieme alla figlia Gabriella Pirazzini, a Marco Isola e Vinicio Dall’Ara, e ad altri amici del giornalista. L’obiettivo è promuovere la capacità narrativa, la passione sportiva e la conoscenza di campioni, personaggi, strutture che ne hanno fatto la storia, attraverso articoli, piccoli saggi o filmati. La giuria si compone dei colleghi più cari di Pirazzini, quali Pino Allievi, Raffaele Dalla Vite, Renato D’Ulisse, Beppe Tassi. Un decennale con molte sorprese e novità, e l’ingresso di nuovi sostenitori, a dimostrazione di quanto il concorso coinvolga le realtà locali. Impegnativa anche la traccia fornita agli studenti per questa decima edizione: “CAMPIONI COME RIFERIMENTO O CAMPIONI E BASTA? Non c’è valore senza rispetto: è vero anche oggi, che la competizione si fa sempre più esasperata? Racconta il tuo campione del cuore e le emozioni che ti trasmette”

Il punto sul premio è stato fatto questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sala Stampa dell’Autodromo, alla quale sono intervenuti Gabriella Pirazzini, figlia di Ezio Pirazzini, Gianfranco Bernardi, presidente del Comitato Organizzatore del premio e dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia per l’Emilia-Romagna, Moreno Grandi, presidente della sezione di Imola, Fabrizio Castellari, vice sindaco ed assessore alla Scuola del Comune di Imola, Elena Penazzi, assessore all’Autodromo e Grandi Eventi del Comune di Imola, Pietro Benvenuti, direttore dell’Autodromo di Imola. Erano presenti, fra gli altri, il prof. Marco Macciantelli, dirigente scolastico dell’Istituto ‘Alberghetti’, la prof.ssa Luana Brunetti per l’istituto ‘Scarabelli’. Inoltre hanno fatto avere un messaggio di saluto Pino Allievi, Renato D’Ulisse e Beppe Tassi.

“Questa edizione ha il sapore del multi compleanno: è la decima edizione del Premio; quest’anno Ezio avrebbe compiuto cento anni (è nato l’1 ottobre 1923); inoltre festeggiamo i 70 anni dell’autodromo che proprio Ezio ha visto nascere e alla cui crescita ha contribuito” spiega Gabriella Pirazzini.

Proprio per celebrare queste ricorrenze, la locandina del Premio e lo speciale chiudi lettera riportano la foto di Ezio Pirazzini con in mano il suo libro dedicato all’autodromo. “Avevamo l’idea di ristampare il libro, ma i tempi stretti non ce l’hanno consentito. C’è un progetto in atto con la Cooperativa Bacchilega, editrice del volume, per realizzare inserti a puntate sul Sabato Sera, con anche spunti che lo attualizzino, legati all’oggi, con interventi di firme importanti del motorismo, il tutto con anche fini solidaristici” aggiunge Gabriella Pirazzini. “Inoltre, per celebrare l’aspetto legato al buon vivere che caratterizzava Pirezio, si è pensato ad un vino a lui dedicato, che lo porti in etichetta, un Rosso Pirazzini. L’azienda vitivinicola Giovannini si è prestata a questa operazione e verrà prodotto un Sangiovese in edizione limitata con l’etichetta che riproduce la foto di Ezio scelta come immagine per la decima edizione” aggiunge Gabriella Pirazzini.

“Si confermano tutti gli sponsor, e questa è una enorme soddisfazione – conclude Gabriella Pirazzini -. Si allargano i patrocini, e si aggiunge anche una nota letteraria con l’adesione della casa editrice indipendente Giraldi di San Lazzaro, che metterà a disposizione degli studenti vincitori anche i migliori volumi delle sue collane, tra narrativa e saggistica”.