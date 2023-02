Insegne spente per la Giornata del risparmio energetico

Lo spegnimento delle insegne di BCC Felsinea nella giornata di oggi, 16 febbraio, in occasione di M’illumino di meno, è solo l’ultima iniziativa, in ordine di tempo, per sensibilizzare sui temi ambientali e sull’importanza di passare all’azione. Risale, infatti, al 2019 l’avvio del progetto “Felsinea per l’Ambiente” che – attraverso un Protocollo e un Decalogo di Sostenibilità che integrano la Politica Ambientale del Gruppo Cassa Centrale cui BCC Felsinea appartiene – delinea i comportamenti virtuosi da adottare internamente in materia di gestione dei rifiuti, risparmio energetico, consumo di acqua, carta e plastica, e molte altre accortezze che, impiegate quotidianamente, consentono di ridurre l’impatto generato dalla stessa attività d’impresa.

“Questa strategia ci ha permesso di abbattere le nostre emissioni di CO 2 nell’atmosfera. Inoltre, già da diversi anni il nostro approvvigionamento energetico è al 100% da fonti rinnovabili” evidenzia Andrea Alpi, Direttore Generale di BCC Felsinea.

La partecipazione di BCC Felsinea a M’illumino di meno con lo spegnimento delle sue insegne rientra nell’adesione nazionale all’iniziativa di tutto il Credito Cooperativo. Un’adesione che quest’anno – con lo slogan Banche di Credito Cooperativo, energia per le comunità – riprende il tema 2023 della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, incentrata sul fenomeno crescente delle Comunità Energetiche Rinnovabili, ovvero quelle alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che auto-producono e consumano energia da fonti alternative e, appunto, rinnovabili.

M’illumino di meno diventa così l’occasione per tutto il sistema del Credito Cooperativo di ribadire il suo impegno per realizzare obiettivi di sostenibilità e di promozione del bene comune, che si traducono in politiche attive dirette ai soci e alla collettività: “Le BCC si distinguono dalle altre banche per la scelta di agire con lo scopo di incoraggiare la crescita responsabile e sostenibile del territorio e della comunità” sottolinea infine il Direttore Generale di BCC Felsinea.