Mercoledì 22 febbraio e giovedì 23 febbraio l’apertura della sede del nuovo centro di Osteria Grande

Mercoledì 22 febbraio e giovedì 23 febbraio: due giornate all’insegna dell’innovazione, formazione e networking. Viene infatti inaugurato BOOM, il nuovo knowledge e innovation hub di CRIF dedicato all’education, alla formazione e all’innovazione su temi di sviluppo tecnologico e di business.

BOOM ha sede a Osteria Grande (Castel San Pietro Terme), in via Piemonte 6-8. Luogo fisico e digitale al tempo stesso, BOOM nasce per creare un luogo di confronto sui temi innovativi e tradurre l’innovazione in piani e progetti concreti; per sviluppare percorsi di formazione a supporto di nuove opportunità di business legate all’innovazione; per avviare iniziative di education che riducano la carenza di competenze e di nuove professioni richieste dalle aziende.

Mercoledì 22 febbraio è la giornata dedicata alle aziende e alle istituzioni: alle ore 17 vi sarà l’inaugurazione, con alle ore 17.30 la presentazione di Boom da parte di Carlo Gherardi – CEO, CRIF, seguita alle 17.50 dai saluti di Fausto Tinti, sindaco di Castel San Pietro Terme, Marco Panieri, sindaco di Imola e presidente del Nuovo Circondario Imolese, Luca Lelli, sindaco di Ozzano, di un rappresentante della Città Metropolitana di Bologna e di un rappresentante della Regione Emilia-Romagna. Alle ore 18,10 è previsto il taglio del nastro, seguito da una serie di interventi di presentazione dell’attività. Giovedì 23 febbraio BOOM si apre alle scuole, ai giovani in cerca di lavoro, alle startup e alle aziende.

“Da Presidente del Nuovo Circondario Imolese e da Sindaco di Imola, il progetto di questo centro di conoscenza e innovazione qualifica ulteriormente un territorio che, negli ultimi anni, ha fatto dello sviluppo sostenibile e dell’attrazione di nuovi investimenti il suo obiettivo principale – spiega Marco Panieri -. Siamo una delle zone di sviluppo della CMBO e speriamo che questo luogo di formazione polivalente possa diventare un punto di riferimento nel futuro. Si consolida la partnership con CRIF, che ringraziamo e che ha investito una cifra importante come 11 milioni: infatti nel “fare rete” troviamo ancora l’energia, la forza e le risorse per costruire nuove prospettive. Si potenzia l’attività di alcuni partner, come Fondazione Golinelli, nella nostra zona e come Istituzioni, a livello comunale e circondariale, vogliamo continuare ad agevolare e incentivare presidi di questo tipo. Infatti BOOM rappresenta il futuro come lo immaginiamo noi, sostenibile, inclusivo, che utilizza le migliori tecnologie e offre una serie di spazi dinamici utilizzabili per la formazione e l’apprendimento. Nel caso di Imola, l’impegno su questi temi è attivo da tempo e penso a quanto anche un progetto come quello dell’Osservanza si inserisca su questa scia”.

“Penso che il territorio abbia un ‘occasione unica con l’apertura di BOOM e la collaborazione che sta nascendo sia con il Nuovo Circondario Imolese che con il nostro Comune e CRIF. Si crea un “knowledge e Innovation hub” (un centro di conoscenza e innovazione) che può servire sia per far decollare nuove idee imprenditoriali, ma anche per aiutarne la nascita e formare neo-imprenditori ma anche profili che ambiscono ad essere più executive per approdare a medie e grandi imprese – commenta Pierangelo Raffini, assessore allo Sviluppo economico del Comune di Imola -. Un punto in cui fare sperimentazione con nuove tecnologie, sviluppare nuove competenze e fare network confrontandosi con altre realtà e esperienze. In BOOM vedo un tassello aggiuntivo e importante nella strategia che si è data questa amministrazione di facilitare l’insediamento anche di nuove imprese con giovani imprenditori che vogliano operare su settori “core” del territorio oppure più innovativi: stiamo costruendo un’offerta anche con Officina Digitale e altre iniziative legate agli ITS che partiranno a breve, che ha l’obiettivo di far diventare tutto il Nuovo Circondario Imolese un territorio sempre più attrattivo per chi vuole fare impresa”.