Come funziona, i requisiti per partecipare e il racconto di chi sta vivendo questa esperienza

1283 donne e 582 uomini volontari sono impegnati in questo momento nel servizio civile in Emilia-Romagna. In quali attività sono coinvolti questi giovani? Cosa fare per partecipare? Cosa è cambiato nel tempo rispetto ai primi obiettori di coscienza?

A queste e altre domande risponde lo speciale dedicato al Servizio Civile Universale a cura dell’Agenzia di Informazione e comunicazione della Giunta regionale che è online. Un quadro esaustivo, grazie anche al sito della Regione dedicato al tema, pensato per tutti quelli che vogliano saperne di più e magari candidarsi al bando del prossimo anno.

In particolare sul portale della Regione la ventiduenne Arianna Allegrini racconterà in video la sua esperienza presso la associazione di promozione sociale San Martino, la sua quotidianità, i momenti più impegnativi, la crescita umana e professionale che questo progetto le sta offrendo.